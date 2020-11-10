香港特区政府支援居粤港人病患复诊
本报香港11月9日电 （记者陈然）香港特区政府9日宣布，将于10日起推出特别支援计划，委托香港大学深圳医院为身在广东省、因疫情未能回港的慢性病港人患者提供复诊及资助服务，其中优先为已逾期复诊的患者安排应诊。
支援计划涵盖香港特区政府医院管理局提供的主要专科和普通科门诊服务。偶发性疾病或需要住院的应诊服务则不包括在内。
复诊期在今年2月17日至明年7月31日的患者均可向港大深圳医院提出申请。合资格的患者每次接受相关服务时需缴付100元人民币诊金，余下费用差额由支援计划资助，每人可受资助总额上限为2000元人民币。
特区政府发言人表示，该计划旨在为居粤港人提供额外的医疗服务选择，患者是否参与计划由个人决定，并不影响其原本在医院管理局已预约的复诊服务。
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