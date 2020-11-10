上海：9日确诊病例的8717名相关人员核酸检测结果均为阴性

中新网11月10日电 据上海市政府新闻办公室官方微博消息，11月10日，来自上海市疾控部门最新消息，昨日确诊的浦东新区祝桥镇营前村新冠肺炎病例相关排查情况如下：

1、密接的密接186人，186人已落实隔离观察，已采样送检186人，检测结果均阴性。

2、目前已筛查相关人员8717人，已采样送检8717人，检测结果均阴性。

3、环境样本采集524份，已检测524份，检测结果均阴性。