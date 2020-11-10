三分治 七分养！老胃病，别踩这七个坑

慢性胃炎是指不同病因引起的各种慢性胃黏膜炎性病变，是一种常见病，其发病率在各种胃病中居首位。自消化内镜广泛应用以来，对本病认识有明显提高，常见有非萎缩性胃炎、萎缩性胃炎和特殊类型胃炎三大类。

火箭军特色医学中心消化内科副主任医师李雪介绍，慢性胃炎患者缺乏特异性的临床表现，约半数有上腹部不适、饱胀、隐痛、烧灼痛，疼痛无明显节律性，一般进食后加重，亦常见食欲不振、嗳气、反酸、恶心等消化不良症状，部分患者无临床症状，或伴有维生素B12缺乏的其他临床表现，如贫血及舌、口腔、消化道的黏膜炎症等。如发现以上不适，应及时就诊，至医院进行胃镜检查以明确。

慢性胃炎发病率居高，究竟什么原因导致的呢？简言之，临床公认的致病原因主要有：幽门螺杆菌感染、刺激性食物、药物、环境变化、长期精神紧张及生活不规律等，这些因素都可导致胃黏膜发生炎性病变。

治疗慢性胃炎，除了到医院检查、开药，按时服用医生开的药物外，还需要怎么做呢？胃病，三分治，七分养，养应该在治的基础上进行。总结起来，要做到七个禁忌：

忌酸辣刺激 酸辣、咖啡、浓茶等刺激食物对胃黏膜会有刺激性，降低胃黏膜的防御功能，长期大量食用会损失胃黏膜，导致胃炎或胃溃疡，故尽量少吃麻辣及过酸食物。此外，冷冻的食物也容易导致胃肠痉挛，应以微温食物摄入较好。

忌烟酒无度 酒精既可作为致癌物的溶剂而促进致癌物吸收，又可造成胃黏膜的物理性损伤，在刺激胃黏膜增加对致癌物敏感性的同时，使胃黏膜上皮细胞在反复的损伤与修复之中增加变异的机会。吸入的烟直接接触胃黏膜及香烟的有害物质进入血液循环，均会削弱胃黏膜的保护机制，还会促进、强化胃黏膜的攻击因素，如胃酸分泌会增多等。故应减少吸烟饮酒。

忌饥饱不均 饥饿时，胃内的胃酸、蛋白酶无食物中和，浓度较高，易造成黏膜的自我消化。暴饮暴食又易损害胃的自我保护机制；胃壁过多扩张、食物停留时间过长等都会促成胃损伤。故饮食要规律，防止过饥，七分饱就行。

忌过度疲劳 无论是体力劳动或是脑力劳动，如果疲劳过度，都会引起胃肠供血不足，分泌功能失调，胃酸过多而黏液减少，使黏膜受到损害，故应休作有时。

忌滥用药物 容易损伤胃黏膜的药物主要有三类：一是乙酰水杨酸类，如阿司匹林；二是保泰松、消炎痛、布洛芬等非甾体抗炎药物；三是皮质类固醇等激素类药物。故应尽量避免应用这些药物，如必须服用时，要控制剂量和疗程，或与抑酸药一起服用，最好在饭后服用。

忌饮食不定时 每天进餐不定时，或者持续不断地进餐，则会导致胃液分泌紊乱，容易导致胃黏膜损害，故饮食应固定于某一时间段，限制一日三餐，多则四餐。

忌睡前吃东西 晚上睡眠时，正是大部分组织器官进入代谢缓慢的“休养”状态，此时强迫胃肠道处于“紧张工作”中，不仅胃黏膜得不到修复的机会，还会促使胃在大量分泌胃液消化食物的同时，破坏胃黏膜，导致产生胃糜烂、胃溃疡等病。

如果能在日常生活中做到以上七点，配合药物治疗，慢性胃炎可得到适当缓解。

文/莫鹏（火箭军特色医学中心）