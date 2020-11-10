如何安全食用冷冻冰鲜食品？北京疾控建议这样做

据天津卫生健康委通报，11月7日18时至8日8时新增1例确诊病例，系天津海联冷冻食品有限公司装卸工人。另有媒体报道，多地冷链食品外包装核酸呈阳性。那么我们在日常生活中该如何安全食用冷冻冰鲜食品呢？北京市疾控中心给出了三方面建议。

选购时

1、到正规的超市或市场选购生鲜产品，选购时可使用一次性塑料袋反套住手挑选冷冻冰鲜食品，避免用手直接接触，同时，正确佩戴口罩。

2、购买预包装冷冻冰鲜食品时，要关注生产日期、保质期、储存条件等食品标签内容,保证食品在保质期内。

3、购物后及时用肥皂或洗手液清洗双手，洗手前，双手不碰触口、鼻、眼等部位。

4、海淘、代购境外国家或地区商品，包括购买境外冷冻食品，要关注海关食品检疫信息，做好外包装消毒。

清洗加工时

1、保持厨房和用具的卫生清洁，处理食材前要洗手。

2、做到生熟分开，处理冷冻冰鲜食品所用的容器（盆）、刀具和砧板等器具应单独放置，要及时清洗、消毒，避免与处理直接入口食物的器具混用，避免交叉污染。

3、冷冻冰鲜食品放置冰箱冷冻室保存，不要存放过长时间，与熟食要分层存放。

4、清洗或接触冷冻冰鲜食品后应先洗手再接触熟食。

5、厨房要保持通风和清洁，必要时进行环境和餐具炊具消毒处置。

烹调食用时

1、烹调食用冷冻冰鲜食品时，加工烹调海鲜应做到烧熟煮透。烧熟煮透的一般原则是开锅后再保持10-15分钟。

2、尽量避免生吃、半生吃、酒泡、醋泡或盐腌后直接食用海鲜。

3、两人及以上共同就餐时，要记得使用公筷、公勺，减少交叉感染，降低传染性疾病和食源性疾病的发生。

4、未食用完（已经烹调熟）的海鲜，请放置冰箱冷藏室保存，尽早食用，再次食用前一定要充分加热，中心温度要达到70℃以上。

小贴士

食用冷冻冰鲜食品后，一旦出现发热、腹泻症状，要及时到发热门诊就医，并主动告知食用时间、食品种类和食材来源等信息，以助诊治。

（资料来源：北京市疾病预防控制中心微信公号）

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