烟台市莱阳中心医院参加“秋冬季服务百姓健康行”义诊宣传活动

11月6日上午，烟台市莱阳中心医院积极参加了在工人文化宫广场举办的“秋冬季服务百姓健康行”大型义诊活动。

据烟台市莱阳中心医院介绍，医院组织心内科、呼吸与危重症医学科、神经内科、中医科及医院感染管理科等临床专家和业务骨干，为社区居民免费提供高血压、心脑血管、呼吸道等常见病、多发病、慢性病的详细讲解，特别是秋冬季天气寒冷呼吸道疾病和传染性疾病容易高发，针对不同人群进行健康评估，给出了个体化治疗方案和指导意见。同时，积极开展健康宣教活动，通过发放宣传资料的形式，为他们科普常态化新冠疫情防控手卫生及个人防护指导、合理膳食、合理用药等医学常识和健康知识，引导人民群众树立健康观念，养成健康生活行为，提高健康素养水平。

下一步，医院将继续深入开展走进基层、贴近群众的义诊和健康教育活动，方便群众看病就医，普及卫生保健知识，不断提升群众就医的满意度和获得感。（位佳）