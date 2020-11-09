研究：饮食不良影响青少年身高
据英国广播公司(BBC)5日报道，一项研究显示，学龄儿童及青少年饮食不良，可能导致平均身高最高和最矮的国家之间，有大约20厘米的差距。
报道称，这项研究发布在医学杂志《柳叶刀》上，由伦敦大学帝国理工学院研究人员进行。
该团队分析了1985年至2019年的2000多项研究，涉及6500多万5至19岁的儿童和青少年的数据。结果显示，作为健康和饮食质量指标的儿童及青少年的平均身高和平均体重，在世界各地差异巨大。
其中，各国及地区的19岁男孩之间的平均身高差距，可达20厘米甚至更多。
研究发现，2019年，荷兰、黑山、爱沙尼亚和波黑的19岁男孩，平均身高最高，东帝汶、老挝和巴布亚新几内亚等的男孩平均身高最矮；荷兰、黑山、丹麦和冰岛的19岁女孩，平均身高最高，危地马拉、孟加拉国、尼泊尔和东帝汶的女孩平均身高最矮。
另外，研究还考察了体重身高指数(BMI)。在一些国家，儿童在5岁时就达到了健康的BMI，但到了19岁时就有可能超重。
据报道，研究人员虽然承认基因对儿童的身高和体重起着重要作用，但也表示，当涉及整个人口的健康时，营养和环境仍是关键因素。
研究人员认为，全球营养政策主要关注5岁以下儿童，但研究表明，需要对年龄较大的儿童及青少年的成长给予更多关注。
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