让医院停车不再难（来信调查·关注医院“停车难”（下））

11月2日，本报读者来信版刊发《多措并举解决医院停车难》的来信调查，反映一些地方普遍存在的医院停车难问题，引起社会广泛关注。近年来，随着我国汽车保有量快速增加，一些地方尤其是大城市大医院车多位少的矛盾越发突出。如何解决这一普遍性的难题？记者近日赴多地调查采访发现，很多地方都探索出不少解决办法，有效缓解医院停车难。

内部挖潜、外部联合

为患者提供更多车位

上午8点，陕西西安交通大学第一附属医院南门外车流如织。出租车司机赵师傅在医院门口停下，催促乘客快点下车：“这里是急救通道，咱得快点，别堵着道。”后面的车辆有序排队，即停即走。赵师傅说：“西安交大一附院南门这条路以前可不好走，这几个月好多啦，高峰期也不常堵车。”

西安交大一附院是西安一所知名三甲医院，日均门诊人数高达1.4万人次，但医院周边停车位仅有1138个，和大量“到达性”交通流形成了尖锐的停车矛盾。为了解决这一痛点，今年4月，西安交警雁塔大队对医院周边交通状况进行了细致调查研究，并会同西安交大一附院开会研讨，共同协商制定妥善方案。

“缓解停车难，还是要增加车位供给。”雁塔大队秩序中队副中队长柯思哲说，交警雁塔大队在临近医院的雁塔西路南北两侧辅道内新增路内停车位86个，还计划在周边朱雀大街、含光路等新增错时停车位160个，“为了提高医院车位周转效率，我们利用价格杠杆，将新增的路内车位价格设置为每小时6元，比周边停车场高出3—4元，这样一来长时间占用停车位的现象大为减少”。

“经过实地走访研究，医院决定努力深挖内部供给，为患者提供更多车位。”西安交大一附院保卫部副部长王宁刚说。西安交大一附院与相距1公里的购物中心协商，由其在白天工作时间提供100个车位，同时将相邻家属区的绿化带进行改造，增加车位200多个，这些新增车位主要供医院工作人员使用，院内腾出的车位则留给患者及家属。“我们还计划新建1个可容纳300多辆车的立体车库，并向附近高校再‘借’一些车位。同时也号召医院工作人员采取共享单车、公交等绿色出行的方式，把方便留给患者和家属。”王宁刚说。

云南省第一人民医院位于昆明市中心著名地标金马碧鸡坊旁，周边道路人流车流集中。早上9点，正值医院就诊高峰，靠近医院一侧的道路因为路面施工只有两条车道可以通行，于是进入医院的最右侧机动车道就自发形成了一段约100米左右的“专用车道”。虽然车流行驶缓慢，但并没有完全堵塞，车辆进入医院的排队时间在5分钟以内，这得益于云南省一院内部挖掘停车潜力的努力。

“我们医院地处城市核心区，向外拓展的可能性不大，只能从内部的规划和设计上要空间。”云南省一院总务处党支部书记毛一如介绍，医院拥有云南省目前最深、最大、智能化最高的地下立体停车库，采取“自走式+升降横移式机械立体停车相结合”的方案，目前医院的停车位达到1200个，完全可以满足公众的停车需求。“医院工作人员的车辆都停放在医院附近的停车场，院内的停车场主要提供给就诊者使用，基本上能做到全天都有车位，保障了就诊者的停车需求，也减轻了周边交通压力。”毛一如说。

优化动线、协调联动

协同开展精细化管理

在四川成都市武侯区电信路四川大学华西医院院区附近，喇叭里传出提示音：“院区停车场暂时已满，需要停车的请右拐，到华西坝停车场停车。”于是，一些需要进医院的车辆陆续右拐直行。

“在2018年改造之前，从电信路入口到医院南门附近的停车场入口，每天都堵得纹丝不动，平均需要40多分钟才能进来。”华西医院安全保卫部工作人员邓刚说，前些年，医院停车位不够，导致附近的道路长年拥堵，许多车辆见缝插针停在路边或绿化带内，每天都要处理大量纠纷、事故。

医院经过多方调研、讨论，决定对交通动线实施优化改造，所有进入华西医院院区附近的车辆，入口与出口分离，环行入场，实施扫码智慧停车和缴费，在院内改造建设更多智慧停车位，同时在院区附近建设城市公共停车场，交管部门在早午晚高峰时段负责疏导指挥。

随着优化改造工程结束，华西医院停车难问题得以显著改善。“现在，我们的车位有2000个左右，加上附近的公共停车场，都可供就医病患使用。”邓刚说，到2021年底前，医院还将增加数百个停车位，尽最大可能为患者提供便利。

华西医院院区附近的交通也因此大为改善。记者实地走访时发现，从电信路入口到华西医院北门前的国学巷，只需要不到20分钟，比之前缩短了一半，路边也基本看不到乱停车现象。

成都市公安交管局规划处处长周伟朝表示，解决停车难，首先要增加现有停车位，实现快速停车和出车，减少停车中的堵塞和剐蹭等。此外，还应协调市政各部门综合发力，改善公共交通畅通度，并在重点人员密集场所附近兴建公共停车场。要利用好市场化手段，调节停车人数和意愿，多措并举解决医院停车难。

智慧停车、交通引导

提高车辆周转效率

“这里是急救通道，请您迅速驶离！” 10月27日上午9点半，交警杜瑞斌正在西安交大一附院南门督促车辆快速通行。这里每天上午8点至11点都会出现车流高峰，交警在这一时间段都会增派警力疏导交通。为了整治车辆违停问题，交警雁塔大队通过创新勤务机制，加强医院周边违停常态治理，与医院安保人员建立联系机制，安保人员发现违停车辆立即通报交警到场处置，违法查处率达到90%以上。

交警雁塔大队副大队长李林表示，要根除医院停车难问题，还要在城市规划上下足功夫，比如新建商业综合体、城中区改造等，预留更多车位，让停车不再难，出行更畅通。“医院既要新增车位解决车位配比不足的问题，也应当通过智能化手段，做好车辆引导，从而提高车辆流转率。”西安建筑科技大学静态交通研究院院长史小辉认为。

上午10点左右，一辆载着孕妇的小车在工作人员的指引下通过绿色通道稳稳地停在了云南省一院急诊楼门口。“目前医院出口和入口各有三个，正门出入口主要用于急诊患者，普通的就诊患者会被引导到医院侧门进入地下车库。”停车场主管王旭江说。记者在医院内看到，院内就诊的核心区域基本不通车，门诊楼、住院楼的地下车库全部打通，形成内部循环，在地面上主要是靠外围形成出入环线，且出入口相互独立，力求出入车互不干扰，提高进出效率。

云南省一院日门诊量的最高峰在周一，能达到近万人次，日均在8000人左右，日均车流量在2700车次。为了更好地规划停车设施，加强服务，云南省一院采用了“互联网+智慧医疗”就诊系统，就诊效率提高，车辆流动性增强；从去年底引进了智慧停车系统，通过实时的高清车位探头、显示屏和引导屏，对车辆进行引导。当车主进行到相应区域时，视频车位检测器的彩色显示灯可以帮助就诊者迅速找到车位：红色即满位，绿色即空位。就诊完毕返回地下停车场后，也可通过手机、车库查询机查找车辆停泊位置。“未来还可以通过预约，实现车位的提前预留。”王旭江说。

“如果医院内部停车场满了，我们也会整理周边的停车场对大家进行交通引导。”王旭江说，未来也希望进一步联网昆明智慧停车信息平台，能够实时更新附近商圈的停车余位信息，帮助就诊者更快捷找到车位。

《 人民日报 》（ 2020年11月09日 08 版）