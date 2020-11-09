一柬籍政府安保人员确诊 洪森表示疫情形势令人担忧
中新社金边11月8日电 (记者 欧阳开宇)柬埔寨卫生部8日消息称，与匈牙利外交与对外经济部长有直接接触的一位柬埔寨政府安保人员在隔离的第4天被确诊感染新冠肺炎，正在隔离中的柬埔寨首相洪森表示，当前疫情形势令人担忧。
匈牙利外交与对外经济部长西亚尔托结束对柬埔寨的访问后，在泰国被确诊感染新冠肺炎。在访问柬埔寨期间，西亚尔托接触过包括首相洪森在内的多名柬埔寨政府高层。柬埔寨卫生部追踪到的接触者超过900人。
此前较长一段时间，柬埔寨出现的确诊病例均为境外输入，上述柬籍安保人员病例出现后，柬埔寨卫生部紧急提醒民众不能对疫情防控掉以轻心，必须采取严格防疫措施。据卫生部介绍，该病例为31岁男子，他在隔离期间出现发烧，伴随咽痛和咳嗽。目前，患者的家人已被隔离。
“这是一个令人非常遗憾的消息。”正在居家隔离的洪森强调，相关接触者要重视隔离措施，尽最大努力降低传播风险。他已指示金边市政府和卫生部租下一家酒店，对接触者进行集中隔离。
洪森强调，要对目前疫情引起高度重视。他同时表示，政府暂时不会宣布“封城”，或宣布国家进入紧急状态。隔离期间，洪森决定暂停健身，便于医生跟踪监测其健康状况。目前，洪森身体状况良好，并将于9日再次进行核酸检测。
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