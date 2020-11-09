天津市卫健委：本次疫情整体可控

中新网天津11月8日电 (记者 张道正)天津市卫生健康委新闻发言人、二级巡视员何鹏8日下午在介绍天津市第138例新冠肺炎确诊病例的调查处置的基本情况时称，“经我们组织专家分析研判，认为这起疫情是整体可控的，还请广大群众安心、不要恐慌，同时，建议大家还要继续自觉遵守疫情防控各项措施。”

当天下午，天津市举行新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。何鹏表示，2020年11月7日上午，天津市接到山东省德州市德成区冷链食品新冠肺炎疫情防控工作专班《情况通报》。接报后，天津市高度重视，天津市委、市政府主要领导同志第一时间听取汇报，并作出指示，要求立即启动应急预案，迅速开展流行病学调查、冷链食品溯源、环境及从业人员等样品采集、核酸检测、终末消毒等应急处置措施。

在天津市防控指挥部的直接指挥下，在市场监管、公安等部门的积极配合下，天津市区两级卫生健康部门、疾控机构连夜组织开展调查处置工作。

何鹏介绍，经溯源排查，涉事冷库为滨海新区中新天津生态城海联冷库，疾控部门采集了冷库货物置放点、门帘、门锁、门把手、叉车、托盘、库里现存货品外包装、集装箱内壁等环境样本30份及在津暴露人员12名样本进行核酸检测，发现其中1份冷库门把手样本核酸检测为阳性，1名冷库装卸工核酸检测呈阳性。当时该人已在集中隔离点进行隔离，滨海新区立即将其转运至市定点医院做进一步诊断治疗。

经排查，发现有共同暴露史的在津人员11人，均已实施集中隔离，首次新冠病毒核酸检测均为阴性；对已判定的8名密切接触者进行集中隔离，首次新冠病毒核酸检测均为阴性，其他密切接触者正在排查中；已对其工作场所和住所进行终末消毒。

何鹏介绍，天津市卫生健康委高度重视冷链食品新冠病毒防控工作，按照“外防输入、内防反弹”策略要求，以预防冷链食品从业和相关人员受到新冠病毒感染为主线，结合市卫生健康委职责，在市场监管委、商务局等相关部门支持配合下，持续开展冷链食品新冠肺炎病毒定期检测工作。

据介绍，自8月1日至今，天津全市共抽检了相关样品67614份，其中包括食品从业人员核酸检测20944人、食品及外包装样品25810份、环境样品20860份，覆盖屠宰、生产加工、冷库贮存、冷链运输、经营场所等4808个点位的食品、环境及从业人员，新冠病毒核酸检测结果均为阴性。

此次事件发生后，在天津市委、市政府的领导和市防控指挥部的指挥下，我市各相关区和部门迅速进入战时状态，连夜开展排查管控，后续还将采取一系列核酸筛查、集中隔离、消毒等硬核措施。

下一步，天津市卫健委和市场监管委、市商务局等部门密切配合，做到冷链货品和从业人员安全检测。(完)