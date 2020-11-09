国家卫健委：11月8日新增确诊病例33例 其中本土病例1例在天津

人民网北京11月9日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至11月8日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）指出，11月8日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例33例，其中境外输入病例32例（上海13例，陕西6例，广东4例，四川4例，内蒙古2例，山西1例，辽宁1例，江苏1例），本土病例1例（在天津）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。当日新增治愈出院病例19例，解除医学观察的密切接触者564人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例363例（其中重症病例2例），现有疑似病例5例。累计确诊病例3603例，累计治愈出院病例3240例，无死亡病例。

情况显示，截至11月8日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例424例（其中重症病例8例），累计治愈出院病例81187例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例86245例，现有疑似病例5例。累计追踪到密切接触者869505人，尚在医学观察的密切接触者16503人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者9例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察28例（境外输入19例）；尚在医学观察无症状感染者804例（境外输入497例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5997例。其中，香港特别行政区5374例（出院5144例，死亡107例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区577例（出院524例，死亡7例）。