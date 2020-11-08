药店共建专业服务合作仪式在第三届进博会上举办

为了帮助零售药店提升服务价值，加强药店执业药师人才队伍建设，服务更多慢病患者，11月7日，在第三届中国国际进口博览会上，“药店赋能，共赢V来——药店共建专业服务合作仪式”举行。

辉瑞普强中国区零售业务副总裁任晓秀，辉瑞普强大中华区首席医学官于巍，沈阳药科大学工商管理学院党委书记兼副院长王承凤，中国药科大学基础医学与临床药学学院院长杨勇，国药控股国大药房有限公司总经理赵小川等出席了活动。

“药店赋能，共赢V来”药店共建专业服务合作仪式

据辉瑞普强相关负责人介绍，在日益增长的慢病负担和患者自我管理需求提升的背景下，为响应“健康中国2030”战略目标，提升基层卫生医疗服务水平，由辉瑞普强支持，沈阳药科大学、中国药科大学和多家大型连锁药店共同启动了“药店共建专业服务合作项目”并发布《药店共建专业服务共识》。各方共同承诺，以提升零售执业药师能力和数量为基准，以传播健康学术信息为前提，以患者健康获益为最终目标，共同为推进健康中国建设贡献力量。

“执业药师肩负着指导患者合理用药、安全用药的使命，加强零售药店执业药师药学服务能力建设具有积极的现实意义。作为医疗领域的教育机构，我们愿意成为执业药师实践路上的同行者，发挥自身优势，总结更多专业知识的教育资料，收集更多医疗领域前沿信息，帮助广大基层药师学有所依，学有所用，以更专业的姿态服务大众健康。”沈阳药科大学工商管理学院党委书记兼副院长王承凤表示。

“执业药师紧缺是当前药品零售行业面临的一大问题，有赖于相关部门、学会、高校和企业等各方通力合作，携手助力中国的执业药师人才队伍建设。我们始终关注加强基层药师人才队伍建设，多年来支持行业协会开展‘执业药师能力建设项目’，协助零售连锁客户建设高效专业的药学服务体系；与此同时在零售药店开展‘慢病直通车’项目，推动执业药师由‘学习者’进一步成为疾病管理和患者服务的专业人员，协助零售连锁客户建设高效专业的药学服务体系，服务广大慢病患者。”辉瑞普强中国区零售业务副总裁任晓秀指出，药店是患者获取产品和服务最广泛和最便捷的途径，也是患者实现长期疾病管理的重要枢纽。作为桥梁，我们会持续推动和学会、高校等紧密合作，并联合连锁药店，把高品质的药品和健康管理理念传递给药师，共同帮助患者更好地选择药品和服务。

在本次活动上，辉瑞普强还与中国药科大学签署了“社会药房执业药师能力建设战略合作”框架协议，双方将共同启动第二期“中国药科大学社会药房执业药师药学监护实践技能培训项目”。

“中国药科大学社会药房执业药师能力建设战略合作”框架协议签署

“目前，相当一部分的零售药店尚未开展全方位的专业药学服务，很大程度上是因为他们的执业药师服务能力有限，无法对患者的处方药物治疗进行良好管理，以保障患者药物治疗的有效性和安全性。我们特别希望通过各种合作形式进行学术传播，以提升社会药房执业药师专业能力，为更多患者提供药学服务，这也符合当今国外发达国家开展药学服务的潮流。”中国药科大学基础医学与临床药学学院院长杨勇表示。

“慢性病往往是遗传、生理、环境和行为因素综合作用的结果。因此，慢性病管理不只是治疗，还应重视疾病预防、早期筛查和健康管理，也就是要对慢性病患者的生活方式及用药情况进行干预，定期随访和监测，从生理和心理上为患者提供治疗、康复和保健等综合性服务。零售药店在机构数量、覆盖人数、便利性等方面具备更好的优势，在慢病宣传教育、用药辅导、药事服务等方面可以发挥和医院协同管理的功能。”辉瑞普强大中华区首席医学官于巍表示，我们致力于提供高品质的药品和健康管理服务，帮助人们在生命的每个阶段生活得更加健康。基于双方第一期的合作基础和经验，第二期的合作将覆盖更多执业药师人群，提高执业药师的服务水平，进一步推动我国药学服务体系建设迈上新台阶。

“在这个‘共建共享、全民健康’的新时代，执业药师是除医生之外，又一批直接服务于患者的医疗工作者。基层药店执业药师的自我能力提升可以说是大势所趋。相信在教育资源和企业资源的帮助下，国内药师素质的全面提升指日可待。作为医药行业的基层工作者，我们也一定会努力学习专业知识，尽自己所能，让广大患者都能便捷地享受到高品质、可信赖的药品与服务，守护国人健康，助力健康中国。”国药控股国大药房有限公司总经理赵小川表示。