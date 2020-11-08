桐树基因CEO严令华：ctDNA检测技术突破让更多肿瘤患者受益

近日，“桐树基因完成数亿元B轮融资”新闻发布会召开。桐树基因CEO严令华在介绍ctDNA的概念及其目前在肿瘤精准治疗中提供的帮助时表示，循环肿瘤 DNA（ctDNA）就是因为肿瘤细胞的破碎或凋亡，或生长过程当中的死亡，把肿瘤细胞DNA核酸物质释放到血液里。最大的优势就是可无创检测肿瘤患者的基因组学状态。

桐树基因CEO严令华

他解释说：“目前而言，如果肿瘤大小在一厘米以下，通过影像学还有30%到40%的可能性无法发现，此时肿瘤细胞也会释放DNA，如果能检测到ctDNA，就可以提示患者得了肿瘤。当然，这还需要进一步的数据来证实。”

在被问及ctDNA检测在我国应用的程度时，严令华表示：“这一检测技术，目前在晚期肿瘤患者中应用程度较高。尤其是针对没有办法取样或不愿意取样的患者，可能会先进行ctDNA检测，若结果是阳性就可以用药，或可以帮助医生判断肿瘤为阳性；若结果是阴性，就需要医生再做其他决策，即是否要进行组织活检。所以，应用相对来说较为广泛。但需要注意的是，由于各检测机构的检测技术不同，所以出现假阴性的概率也不一样。”

此外，严令华还指出：“人体不同部位的肿瘤，生长速度也不同，所以释放的DNA量就有差别。像肺癌、胰腺癌、卵巢癌等生长较快的肿瘤，释放的ctDNA较多，就比较容易检测到；而像前列腺癌、甲状腺癌、肾癌等肿瘤生长速度相对较慢，释放的ctDNA量就较少，所以阳性检出率就会比较低。”

对于ctDNA检测一般适用于哪些癌症患者，他说：“一般来说，ctDNA的检测结果是靶向药物治疗的决定因素，因为肿瘤患者在晚期时选择正确的靶向用药最为重要，所以也就需要进行ctDNA检测。”

对于患者能否在了解这一检测技术后，在自己的治疗过程中，向医院主动申请进行检测的问题时，严令华表示：“因为技术难度较高，所以目前在国内能稳定检出ctDNA的机构并不多。而目前一般基因检测的技术水平可能无法达到稳定检出，因此，ctDNA检测需要委托大型的、技术经过验证的、有资质的大型三甲医院或者第三方基因检测公司进行。”

同时，严令华还解释了ctDNA检测目前尚未被作为常规推荐的原因：“这是也因为其敏感性的问题。因为ctDNA在晚期肿瘤的敏感性也只有70%左右，早期则可能更低一些，所以到目前为止，它只是一个补充检测手段。但由于是一种无创的液态活检技术，所以在未来大约3至5年的时间内，如果技术突破了，则ctDNA检测将会大大改变目前的早筛策略。”