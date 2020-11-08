猪肉明年下半年有望恢复常年价格
11月7日，第十一届中国国际肉类大会在第三届中国国际进口博览会上举行。商务部市场运行和消费促进司副司长王斌在会上表示，预计后期猪肉供给状况将持续改善，到2021年下半年有望恢复到常年水平。此外，工业和信息化部装备工业一司司长罗俊杰11月7日在第三届进博会期间举行的中国汽车产业发展论坛上表示，坚定不移推动新能源汽车发展。
王斌介绍，目前猪肉价格已经低于去年同期水平，虽然仍处高位，但回落速度较快。王斌表示，中国已是全球最大肉类生产国、消费国和进口国。当前中国肉类市场已经逐步克服了非洲猪瘟和新冠肺炎疫情的影响，运行总体平稳，好于预期。当前，中国肉类生产稳步恢复，供给能力逐步增强，生猪存栏持续回升。截至今年前三季度末，全国生猪存栏3.7亿头，同比增长20.7%。这是自2017年第三季度以来首次实现增长。
王斌透露，中国肉类进口规模大幅增长，预计今年全年肉类进口总量将创历史新高。据介绍，来自欧洲地区的进口猪肉仍占主要地位，今年1至9月份，中国自欧洲进口猪肉同比增长107.3%，其中，自西班牙进口猪肉增长135.9%。
此外，工业和信息化部装备工业一司司长罗俊杰11月7日表示，坚定不移推动新能源汽车发展。10月20日，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，明确了未来15年新能源汽车的发展方向和目标。下一步，工信部将做好贯彻落实工作，加强部门协同和上下联动，统筹推进汽车与能源、交通、信息通信等产业深度融合发展，推动产业发展再上新台阶；实施《推动公共领域车辆电动化行动计划》，鼓励“换电”模式创新发展，组织开展燃料电池汽车示范应用和新能源汽车下乡活动，加大推广应用力度；完善新能源汽车充电、停车、通行等使用环节优惠政策，支持充换电、加氢等基础设施建设，不断提升用户体验。 文/本报记者 赵新培
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