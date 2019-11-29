本月猪肉平均批发价格下降16.5%

商务部新闻发言人高峰在昨日召开的例行新闻发布会上介绍，11月18日至24日，全国36个大中城市猪肉平均批发价格为每公斤43.66元，比11月初下降了16.5%；预计今年全年中国肉类进口量将超过600万吨，其中，进口猪肉及其副产品将超过300万吨。

本月初以来猪肉价格回落

高峰介绍，11月初以来，由于生猪存栏环比回升、冻猪肉上市量增加、猪肉进口增长等因素的影响，国内猪肉价格回落明显。 根据商务部的监测，上周（11月18日至11月24日），全国36个大中城市猪肉平均批发价格为每公斤43.66元，比前一周下降了8.6%，降幅比前一周扩大1.7个百分点，比11月初下降了16.5%。

此外，据农业农村部监测，昨日“农产品批发价格200指数”为116.25，比前一天上升0.01个点，“菜篮子”产品批发价格200指数为118.39，上升0.01个点。其中，重点监测的28种蔬菜平均价格为4.09元/公斤，上涨0.5%；重点监测的6种水果平均价格为5.06元/公斤，下降0.2%。

预计全年进口猪肉超过300万吨

高峰表示，下一步商务部将会同有关部门积极采取四项措施，缓解猪肉市场价格波动，保障肉类市场供应相对稳定。一是指导猪肉市场供应偏紧的地区加强产销衔接。二是鼓励增加进口，继续鼓励进口企业拓展多元化进口来源，积极增加优质肉类的进口。三是做好元旦、春节期间储备肉投放准备工作。四是加强信息引导。

高峰预计，全年肉类进口量将超过600万吨，其中，进口猪肉及其副产品将超过300万吨。高峰表示，未来继续投放中央储备，增加节日市场供应，保障消费的需求。此外，商务部还将及时发布猪肉市场相关信息，积极引导供需平衡。

文/本报记者 赵新培 张钦 统筹/余美英

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商务部：外资零售企业加快在中国开店布局

在昨日的发布会上，高峰还介绍，总体上看，今年外资零售企业加快在中国市场开店布局，呈现出新进入品牌多、新开旗舰店多、新业态新模式多等特点。

今年以来，沃尔玛等一批跨国零售企业加大了对中国内地市场的投资，阿迪达斯、耐克、乐高等在上海、北京等城市开设了多家新型旗舰店，奥乐奇（ALDI）首次进入中国内地市场，罗森等快速在东北、西北以及三四线城市开设店铺。

“中国的商业零售市场是开放的，也是迅速增长的。”高峰说，当前，中国消费结构不断升级，居民消费呈现出个性化、多元化、定制化的趋势，零售业正朝着更加注重便利性、差异性、体验性的方向发展。

高峰还表示，将继续为包括外资企业在内的各类市场主体营造更加市场化、法治化、国际化的营商环境，帮助各类零售企业共同做大中国零售市场的蛋糕，满足中国消费者更加高品质、多样化的消费需求，实现共同发展。

据新华社