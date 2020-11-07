“智慧零售·慢病小屋”正式启动 开启慢病管理2.0时代

11月6日，由中国健康促进与教育协会发起，人民网·人民健康战略支持，赛诺菲协办的“智慧零售?慢病小屋”（以下简称“慢病小屋”）全国启动仪式于第三届中国国际进口博览会正式举行。

据悉,该项目致力于打造慢病患者身边的专业“慢病管家”，从根本解决患者治疗不及时、管理不规范、缺乏个性化、随访不重视四大核心问题。未来，“慢病小屋”将与全国十多个地区的连锁药店达成战略合作，落地到千万患者身边，通过规范化管理、专业化人员、数字化体系、人性化服务帮助患者进行全流程管理，满足日益增长的慢病管理需求，逆转慢病蔓延趋势。

“智慧零售·慢病小屋”在第三届进博会上正式全国启动

“慢病患者分布广，日常管理需求多且细，无法通过医院体系完全满足。连锁药店因其广泛且下沉的地域覆盖，能够真正触及患者，是实现有效日常管理的突破口，这也是我们与连锁药店开展战略合作的核心原因。”中国健康促进与教育协会常务副会长兼秘书长黄泽民表示，“药店在部分下沉城市已经成为患者管理慢病的主要场所。本次‘慢病小屋’项目希望在全国更广泛地区赋能药店，在原有药物提供者的角色基础上，提升慢病管理的专业性和规范性，释放药店潜能。让老百姓信任药店，从而接过慢病管理最后一公里的接力棒。”

据项目负责人介绍， “慢病小屋”将直击患者痛点，解决核心问题。 “慢病小屋”不再被动依靠患者自觉性，而是主动出击帮助患者实现早期筛查、规范化治疗、个性化干预和周期性评估的“四步走”全流程管理。以常见糖尿病为例，糖尿病患者血糖容易产生波动，且日常健康需要细节指导，但这类日常问题无法每次都前往医院进行解决。慢病小屋“四步走”就能帮助其实现慢病管理“大跨步”。

“慢病小屋”会定期提供血糖、血压等检测筛查，及时发现异常指标进行预警，并可按需协助预约就医，达成“早诊断，早治疗”。当患者确诊进入管理流程后，数字化智能管理体系将发挥主导作用，真正做到“零距离”管理，消除患者惰性。

据项目负责人称，首先，“慢病小屋”可为患者完善健康档案，未来有望实现云端操作，在医院、药店、家庭多场景进行数据互联。其次，患者可获得数字化工具包，涵盖血糖仪、胰岛素智能笔环和“糖立知”智能程序。程序不仅能提醒用药，还能实时同步血糖及注射剂量数据，进行自动记录、分析并给予针对性的疾病建议。此外，根据患者用药周期，“慢病小屋”可智能送药上门，消除断药带来的管理风险。

“慢病小屋”的另一大特点在于个性化干预，成为专属慢病管家。当患者随意减药或停药时，慢病专员可接到程序提醒，提供针对性应急方法。此后，慢病专员会进行长期关怀和跟踪回访，并根据个体情况提供长期用药和生活咨询。针对患者普遍忽略的复诊随访，慢病专员也可进行提醒、预约，并通过程序生成个性化智能报告，帮助医生全面了解患者情况。复诊后的治疗方案将同步更新到“慢病小屋”，继续管理流程。

“赛诺菲在慢病管理方面积累了丰富的经验，并开拓了数字化管理模式。‘慢病小屋’以前沿数字化体系为载体，与多方连锁活动同心协力，目的就是让更多慢病患者能够享受规范化且人性化的慢病管理。”赛诺菲中国商务与多元化事业部总经理夏春表示，“‘慢病小屋’的创新管理模式，现阶段能为患者提升疾病管理水平和生活质量，未来还可搭载更多技术服务，为前瞻性慢病管理提供具有延展性的平台，守护每一位慢病患者健的康。”

据悉，未来一年，项目将在深圳、辽宁、陕西、甘肃、河南等全国十多个省市陆续落地。