赛诺菲与博鳌乐城先行区签署战略合作备忘录

11月5日，在第三届中国国际进口博览会赛诺菲展台上，赛诺菲集团与博鳌乐城先行区管理局举行了战略合作签约仪式。

（海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局代表与赛诺菲中国代表签署战略合作备忘录）

据赛诺菲相关负责人介绍，赛诺菲与博鳌乐城先行区的合作领域包括“永不落幕药械展”、创新药品和疫苗先行先试、真实世界数据研究、乐城全球特药险等多个方面。双方将发挥各自独特的优势，致力于将更多的全球创新、临床急需的好药带到中国，在提升优质创新医疗产品和服务的可及性的同时，也提升诊疗质量及医疗可负担性。

博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局党委书记、局长顾刚表示：“乐城具有独特的政策优势，赛诺菲具有强大的在研产品管线，二者的合作不仅有望加快海外创新药物引入乐城，也将通过‘特药险’等保险产品解决药品可负担性的问题，最终目标是造福患者，让患者有药可用、用得起药。”

赛诺菲中国区公共事务和市场准入副总裁朱海鸾表示：“此次战略合作协议的签署标志着双方在以往合作的基础上又上了一个新台阶。未来，借助乐城先行区独有的突破性政策，赛诺菲将更加积极推动创新药品和疫苗在乐城落地使用，让更多中国患者获益，助力‘健康中国2030’。”

（赛诺菲中国区总裁贺恩霆博致辞）