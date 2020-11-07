母乳科学研究联合实验室建设启动会

2020年11月5日，中国疾病预防控制中心营养与健康所联合北京大学、江南大学、北京工商大学、中科院大连化物所等多家高校和科研单位，在“十三五”国家重点研发计划项目基础上成立母乳科学研究联合实验室，通过开展多学科交叉研究，旨在完善中国母乳成分数据库，推动中国人群营养需要量和膳食参考摄入量研究，为食品安全标准修订提供数据服务。

中山大学公共卫生学院营养系苏宜香教授、项目负责人赖建强研究员共同为母乳科学研究联合实验室揭牌，专家委员会委员为联合实验室合作单位及成果转化单位颁发牌匾。启动会上介绍了联合实验室成立初衷、今后五年发展规划以及联合实验室工作规则，听取了联合实验室专家委员会的对未来发展的建议。

据了解，母乳科学研究联合实验室在未来五年中主要围绕八个方面开展工作：一、注重母乳科学研究人才培养；二、加强联合实验室一体化建设和资源共享；三、重视项目已有数据汇交和成果转化；四、深入研究母乳组分分析技术和方法；五、制定母乳研究相关标准并完善母乳科学理论；六、推进中国母乳生物样本库建设；七、不断完善中国特征母乳组分数据库；八、研发概念性婴幼儿配方食品和特殊医学用途配方食品，不断提升国内婴幼儿配方奶粉质量和科技含量，为重点区域、重点人群实施营养干预提供产品服务。

会议决定明年将在北京召开中国母乳营养科学大会。