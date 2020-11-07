母乳科学研究联合实验室建设启动会
2020年11月5日，中国疾病预防控制中心营养与健康所联合北京大学、江南大学、北京工商大学、中科院大连化物所等多家高校和科研单位，在“十三五”国家重点研发计划项目基础上成立母乳科学研究联合实验室，通过开展多学科交叉研究，旨在完善中国母乳成分数据库，推动中国人群营养需要量和膳食参考摄入量研究，为食品安全标准修订提供数据服务。
中山大学公共卫生学院营养系苏宜香教授、项目负责人赖建强研究员共同为母乳科学研究联合实验室揭牌，专家委员会委员为联合实验室合作单位及成果转化单位颁发牌匾。启动会上介绍了联合实验室成立初衷、今后五年发展规划以及联合实验室工作规则，听取了联合实验室专家委员会的对未来发展的建议。
据了解，母乳科学研究联合实验室在未来五年中主要围绕八个方面开展工作：一、注重母乳科学研究人才培养；二、加强联合实验室一体化建设和资源共享；三、重视项目已有数据汇交和成果转化；四、深入研究母乳组分分析技术和方法；五、制定母乳研究相关标准并完善母乳科学理论；六、推进中国母乳生物样本库建设；七、不断完善中国特征母乳组分数据库；八、研发概念性婴幼儿配方食品和特殊医学用途配方食品，不断提升国内婴幼儿配方奶粉质量和科技含量，为重点区域、重点人群实施营养干预提供产品服务。
会议决定明年将在北京召开中国母乳营养科学大会。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn