磁共振（MRI）又叫核磁共振成像技术，由于其扫描速度快、组织分辨率高、没有创伤和辐射，近年来被广泛用于对脑、肝、肾、子宫、前列腺等实质器官，以及心脏、大血管病变的诊断。因此，“进行磁共振检查时需要注意什么”成了大家关心的问题。

先看检查单。如果检查项目包含“增强”“弓上血管CE-MRA”“灌注成像”“PWI”等字样，则表明在检查时需注入造影剂，需要先到放射科注射室打好留置针再进行检查。若同时需要做MRI和CT检查，且MRI为“增强”扫描，要先做CT。

再查着装配饰。无论检查哪个部位，患者都不要化妆、佩戴饰品，有纹身者需提前告知医生。这是因为磁共振检查会使患者体表温度升高，纹身中的颜料温度升高可能灼伤皮肤，如检查时，皮肤有刺激感，需马上停止。

检查头颈部者，要摘掉假发、带磁性的发箍及发卡，女性患者需脱掉带铁磁性物体的内衣；能取的假牙必须提前取掉，若不能取，则先尝试检查，检查技师将根据图像质量判断能否继续检查。

检查胸、腹部者，要提前脱掉带有铁磁性物体的内衣、塑形裤及带有金属拉链的衣裙；有些患者术后留置的造瘘袋封口可能为金属，也需提前摘去；若检查肝胆胰等上腹部，之前需禁食禁水6小时。

三种情况要叫停。在检查时，机器会发出较大的噪声，若遇到异常或紧急情况，可通过大幅度摆手、按紧急按钮等方式提示技师。随着磁共振检查时间的延长，患者可能会感觉发热，甚至出汗，这都是正常现象，若感觉局部明显发热、灼痛，为避免灼伤，需及时示意。注入造影剂时患者可能会有轻微胀痛、凉意，但若感觉强烈，则可能是造影剂渗漏。出现恶心、呕吐、呼吸困难等情况也要及时示意。

做完增强等半小时。做增强核磁共振的患者，要在检查后休息半小时，确认没有头晕、恶心、呼吸困难、皮疹等不适后，方可拔针离开。▲