传统医学很早就对视疲劳有所认识。视疲劳（视物不能持久，久视者视物昏花，眼球或眶周有酸胀感等），中医称为肝劳，其发病与用眼过度、屈光不正、体质虚弱等因素有关，属久视劳心伤神，耗气损血，目中经络涩滞和肝肾精血亏损不足，筋失所养，调节失司所致，其病机主要责之于肝、心、肾。

中医临床将视疲劳辨证分为四型：一是肝肾不足，久视后目干涩酸痛，伴见头晕耳鸣、腰膝酸软、失眠多梦。二是脾气虚弱，视久昏花、困乏、眼目干涩、睑重欲闭、头晕、面白神疲、倦怠乏力。三是心血亏虚，劳目久视则视昏眼痛、不欲睁目，可伴见面白无华、健忘、心悸。四是肝郁气滞，平素不耐久视，视久则眼胀、怕光、流泪、眼眶眉棱骨痛，伴见精神抑郁、头晕头痛、心烦欲吐、口苦、胁胀痛。以上不适，治疗上可选择按摩、食疗、蒸汽熏眼、药液敷眼等。

按摩：取眼部周围的攒竹（面部，眉毛内侧眉头凹陷处）、睛明（位于鼻根目内眦交界处）、承泣（瞳孔的直下方，眼球与眶下缘之间）、瞳子髎（眼睛外侧1厘米处，眶骨外的凹陷中）、丝竹空（眉梢凹陷处）等穴，用手指轻揉并按压，以局部有酸胀感为度，每日1~2次，每次15~30分钟。

食疗：推荐两个茶饮。一是枸杞红枣茶：枸杞、桑葚、山药各10克，红枣10个，水煎，分2次服。二是桑菊薄荷茶：桑叶9克、菊花6克、薄荷9克、金银花9克，沸水冲泡代茶饮。

蒸汽熏眼：沏一杯热气腾腾的菊花枸杞茶，伏在杯口上用菊花茶的热气熏眼两三分钟。

药液敷眼：取菊花、枸杞、桑葚、当归、丹参、熟地、党参、珍珠粉、熊胆粉、薄荷、杏仁、芦荟、冰片等，水煎浓缩，以纱布浸其中，用时以纱布置于眼上（闭眼），纱布上放置少量冰片，熏蒸25分钟，取下纱布并擦拭干净眼睑。▲