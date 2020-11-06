拜耳与北京经济技术开发区签署合作意向
11月5日，在第三届中国国际进口博览会上， 拜耳与北京经济技术开发区签署合作意向书。
据相关负责人介绍，根据意向，拜耳将大幅提升处方药北京工厂产能，保证拜耳高品质处方药产品的稳定供应。此次产能提升项目包含生产区以及配套技术区，将配备新的全自动高速生产线及配套的全自动物流系统。该项目预计将于2022年底投入使用。
北京经济技术开发区管委会相关负责人表示，针对本次产能提升项目，开发区管委会同意并支持该项目在开发区开展，对于拜耳在京未来的发展，开发区管委会将继续提供优质的服务。
拜耳集团处方药事业部中国高级副总裁罗晓洁表示，拜耳处方药北京工厂最能代表拜耳在中国的成长。二十多年来，拜耳在北京市政府及开发区的大力支持下充分发挥自身优势，不断为中国患者带来创新药物和治疗方案。通过此次产能提升项目，拜耳将继续运用世界先进的生产技术，结合数字化解决方案，秉承全球统一的质量标准，更好满足中国患者对于高品质药物不断增长的需求。
拜耳与北京经济技术开发区签署合作意向书
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