小药药被评为湖北省“守合同重信用”企业

近期，由湖北省市场监督管理局、武汉市市场监管局、武汉市文明办和武汉市信用办开展的“守合同重信用”公示活动名单公布，武汉小药药医药科技有限公司被评为“湖北省第十五届守合同重信用企业”和“2018-2019年度武汉市守合同重信用企业”。

据相关负责人介绍，新冠肺炎疫情期间，小药药持续为湖北省医疗机构、社区、药店捐赠保供防疫物资，并入选“湖北省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部”物资保障组应急物资采购储备企业。