季节更替食欲不振 试试这道健脾开胃汤
秋冬更替，有些街坊一时适应不了，容易出现不同程度的食欲不振，甚至痰多喘咳等症状。怎么办？广州中医药大学第一附属医院内科教授蓝森麟支招，不妨试试这道银杏莲子香菇猪肚煲鸡汤。
食材：
鲜银杏仁、鲜莲子各100克，小香菇12只，红枣6枚，生姜3片，胡椒粒20粒，鸡半只，猪肚1只；
做法：
先将鲜银杏放入沸水中稍焯，去掉种皮胚芽；猪肚用生粉、花生油处理，清洗干净，切大块；鸡洗净，斩大块后连同猪肚一齐放沸水中焯过，捞出冲净备用；香菇用水发过后去硬梗洗净，红枣劈开去核，胡椒粒洗净压碎，然后连同洗净的鲜莲子、生姜片和猪肚、鸡一齐放入砂锅，加清水3000毫升，武火煮沸后改文火煲2小时左右，调味即可食用。
特点：
这道汤味道鲜香可口，汤性温润，有助健脾开胃、敛肺止咳、养心安神，适合秋冬季节一般人群食用。
（全媒体记者翁淑贤 通讯员方宁、张秋霞）
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