吃瓜果四个注意
复旦大学附属中山医院老年科护师 华蓓玲
已至深秋，越来越低的气温对身体的血糖平衡发出挑战，与此同时，大量新鲜诱人的果蔬也在考验着糖尿病患者的意志，一不留神，就可能因“贪嘴”而导致血糖升高。糖友在血糖控制良好的基础上，可以适当吃些水果来解馋，但有几个要点需要引起重视。
1.尽量选含糖量少的水果品种。柚子、猕猴桃、苹果、橙子、蜜瓜等都是很好的选择，尽量少吃冬枣、葡萄、桂圆等。
2.大个水果别一次吃完。秋天正是苹果、梨、橘子等上市的季节，现在的水果很多都是“大个头”，我们应该少吃些，比如先吃1/3，不要一顿全都吃掉。需要注意剩余水果存放冰箱的时间最好不要超过24小时。
3.水果最好在两餐间作为加餐来吃。不要在饱食的情况下吃，吃完饭再吃大量水果，容易造成血糖飙升。
4.如果管不住嘴，那就要迈开腿，把多余的糖分消耗掉。例如进行慢跑、快走步、健身操、太极拳等活动。糖友运动一定要适量，注意劳逸结合，不能打乱正常的饮食和作息规律，也可以随身携带一些甜食，以防发生低血糖等情况。▲
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