生活中，一不留神造成擦伤、刮伤、割伤等意外受伤、皮损很常见。伤口大小、严重程度不一样，处理的方法也不一样。

小伤口。一些小、浅、出血少、不需要缝合的伤口，适合用创可贴，可吸附渗液、加压止血、保护创面甚至是杀菌（比如某些含有苯扎氯铵成分的创可贴）。创可贴至少一日一换，沾水或弄脏了也要及时更换。如果是穿高跟鞋、新鞋磨脚造成的破皮出血，可以在脚后跟、小脚趾等磨损的地方贴上创可贴。伤口贴创可贴前，要做好清创、消毒准备：确保伤口无尘土等污物残留；使用清水或生理盐水（0.9%氯化钠溶液）清洗伤口；使用碘伏进行消毒，打圈擦拭到伤口外周3~5厘米即可。需要注意的是，酒精并不适合冲洗破损的伤口。

大伤口。如果伤口很大很深的话，除了做好清创，最好用干净卫生的纱布等盖住伤口，及时去医院进行更加专业、完善的清创、消毒、缝合包扎，以及注射破伤风抗毒素，避免进一步细菌感染和破伤风杆菌感染。此外，很多人觉得受伤之后不应包扎，“让伤口自然风干，可以更快愈合”，其实这是一种误区。事实上，在早期伤口处保持湿润环境（比如非感染伤口可以外涂纯凡士林等保湿封闭剂）、覆盖纱布或绷带等，有助于伤口愈合、减轻疼痛和感染风险，并且可能减少瘢痕形成。

烫伤。不慎烫伤后，千万不能用牙膏、酱油、大酱、肥皂等“偏方”来处理。这些方法无异于在伤口上撒盐，不仅无法缓解疼痛，没有经过消毒的物品还可能造成感染和新的损伤，甚至留下瘢痕和色素沉淀。烫伤后正确处理方法是：冷水冲洗或浸泡15~20分钟，可缓解疼痛和红肿，减少形成水泡的风险；如果只是局部皮肤泛红，没有大的破损，可以选择涂抹一些烫伤膏；水泡小且少时，为避免感染，不要戳破水泡，等它们自行吸收；水泡大到可能引起摩擦疼痛时，可以去医院把水泡液抽出来再包扎好；如果烫伤面积较大或是比较严重的烫伤，建议尽早到正规医疗机构处理。▲