中医里的水和火（杏林寻宝·中华传统医药漫谈）

水和火是自然界中常见且重要的物质，而中医水火学说中所说的“水”和“火”，就是用自然界中水和火的特点以说明人体的生命活动和病理现象，并指导临床辨证施治。人体之中，水与火有生理与病理之分。

生理之水是组成人体的重要物质基础，表现为人体的津液、血液等；生理之火是维持人体正常生命活动的阳气，它温煦，推动人体的脏腑功能，维持人体正常的生命活动，成为生命活动的原动力。在生理状态下，水与火维持着相互的统一与平衡，“不露声色”地维持着人体的生命活动。

孙思邈在《备急千金要方》曰：“夫心者，火也；肾者，水也；水火相济。”在中医理论中，心与肾分别属于“阳”与“阴”、“火”与“水”。心属火主一身之阳，居于上焦；肾属水主一身之阴，居于下焦；心阳下交于肾阴，而肾阴上济于心阳，从而形成了一个阴阳升降互相平衡的系统。这种微妙的相互协调的关系在中医学上称之为“心肾相交”或者“水火既济”。肾阴上济滋养心阳，阴能制阳，因此可以防止心火亢盛；而心阳下降归于肾，一方面可以温煦肾水之寒，另一方面则是可以补充肾阳。心与肾在人体里面构成了一种相互制约及相互平衡的关系。这种心肾相交、水火既济的紧密协作关系，一旦被打破，也就会出现“心肾不交”的情况。如果心阳不振，则水寒不化，就会导致“水气凌心”之证；若肾水不足，则会出现“心阳独亢”之证，均属于“水火失调”“心肾不交”。

《傅青主女科》说：“肾无心之火则水寒，心无肾之水则火炽；心必得肾水以滋润，肾必得心火以温暖。”如肾水不足不能上济心阴以涵养心阳，使心阳独亢，常见口干口苦、心烦失眠、口舌生疮、小便短赤、大便秘结、舌红苔黄少津、脉滑细数等症状，中医调治当以“清心火、滋肾水”为原则；若心阳虚衰，心火不能下行以温肾水，或肾阳虚衰，寒水不化，水气上凌于心，可见到心悸怔忡、短气、形寒肢冷、小便不利，神倦无力、面浮肢肿、舌淡胖苔白润或白腻、脉沉弦或细滑、或细结代或迟细等水气凌心之证，中医治疗常以“温阳、化痰、利水”为主。

交泰丸是治疗心肾不交的著名中药方剂。阴阳失乖，水火不济，人病失眠，可与交泰丸。交泰丸，交济水火，药方取黄连苦寒，入少阴心经，降心火，不使其炎上；取肉桂辛热，入少阴肾经，暖水脏，不使其润下；寒热并用，如此可得水火既济。黄连六钱、肉桂一钱为丸，即是交泰丸，多不作汤剂。主治胸中痞闷嘈杂，大便稀则胸中颇快，大便坚则痞闷难当，不思饮食。心火偏亢，心肾不交，怔忡，失眠等症。

中医的水火学说是比较复杂的一个概念，除了心肾水火关系，还有阴阳水火、五行水火、肾中水火、气血水火、三焦水火等多种水火关系，维持水火平衡是机体健康的基础。一个总的原则是保持健康的生活方式和良好的精神状态，还要及时找医生通过用药来纠正和调理失衡的水火关系。

（作者系北京朝阳中医医院副主任医师）