因势利导（中医里的成语）

史记里讲过这样一个故事，说齐国有位大将名叫孙膑，运筹帷幄，决胜千里。当时，魏国进攻韩国，韩国向齐国求援。齐国便派田忌为将军，孙膑为军师，领兵攻魏。

在战斗中，孙膑利用敌人骄傲狂妄、轻视齐军的心理，向田忌献策说：“善战者，因其势而利导之。”建议用逐日减灶的计策，伪装溃败逃跑，诱敌深入。田忌采纳了他的计谋。骄傲的魏军果然中计，尾随齐军进入一个叫马陵的险恶地带。这时，早已埋伏好的齐兵万弩齐发，一举歼灭魏军。这便是历史上有名的“马陵之战”。

军事上，利用敌人的骄傲心理，诱敌上当，以取得胜利，是很高明的计谋。而中医也很强调因势利导，要求医生根据患者体质、病位等因素而施治。

2000多年前的中医古籍里就有“因其轻而扬之；因其重而减之；因其衰而彰之”“其高者，因而越之；其下者，引而竭之”等治疗法则。这里的“轻”“重”“衰”“高”“下”等都是指疾病的“势”，根据各种不同的情况采取相应的治疗措施，便是“因势利导”的体现。

病在上部较轻浅的，宜轻扬宣散，因此清代医家吴鞠通，经常选用质地较轻、气味较薄的药，即“治上焦如羽，非轻不举”的治法。古人还根据“其高者，因而越之”的法则，创立吐法，主张服盐汤或用鹅毛刺激喉管引起呕吐，使病邪从上而出。再如，夏秋时令，误食腐败不洁之物，腹泻腹痛，医生也得因势利导，让病人继续泻下秽臭之物，腹痛、腹泻亦渐好转，若此时止泻，逆其病势，反而有可能加重病情。

兵法与医法相通。难怪清代名医徐灵胎说：“用药如用兵”。他甚至还说：“孙武子十三篇，治病之法尽之矣。”在他看来，中医的治疗思想贯穿在《孙子兵法》中。这话颇有几分道理。