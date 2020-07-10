成语里的中医：杯弓蛇影

心病最难医。“杯弓蛇影”这个成语，其实讲的就是“治心病”的故事。

《晋书·乐广传》中讲到，西晋名士乐广有个好友，很久没来作客。乐广一问，好友道出心结——上次来你家宴饮，刚要端起酒杯，却发现杯中有条小蛇，心中百般不快。虽然勉强喝下了酒，可回家辗转难测，不久就病了。

小小酒杯，断然盛不下一条蛇。乐广思忖，自家墙上挂着一张角弓，并用漆在弓上画了蛇，好友怕是把酒杯中的角弓倒影认成了蛇。于是乐广叫来好友，重现当时的场景。果然，杯中蛇影所见如初。听罢乐广的分析，好友疑团得解，心病顿时自愈。

国医大师干祖望评价说，杯弓蛇影的故事就是最典型的精神疗法。乐广仅仅是晋时“善谈论，每约言析理”的一介秀才，但他的精神疗法却比很多医生还高明。

成语“檄愈头风”也是一个精神疗法的故事。三国时期，“建安七子”之一的陈琳善作檄文，文风尖锐辛辣。有一日，陈琳又作檄文一篇呈给曹操。当时，曹操正因头痛卧床。读罢檄文，曹操竟从床上一坐而起，直言陈琳的文章治好了自己的头痛。大概是陈琳的绝妙文笔，让曹操有了醍醐灌顶之感。

心病还需心药医。自古以来，中医对心理治疗就有独到的研究，并将心理治疗同生理疾病的治疗区分开来，中医典籍《黄帝内经》中便介绍了心理疾病的诸多成因及治法。杯弓蛇影故事中，乐广为朋友治疗焦虑的法子，大约就属于中医里的“抑情顺理法”，用言语和行动再现场景，消除了朋友心头的疑云。

在古时，杯中蛇影导致的心理疾病并不鲜见。由于科学知识的匮乏，古人很难意识到自己的心理问题并得到有效治疗。如今，心理健康得到了更多的重视，在此过程中，中医对于心理健康的理论能够提供很多有益的启示。