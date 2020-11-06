“互联网+”助力慢性病管理（新知）

【现象】如何管理好以心脑血管疾病、癌症、糖尿病等为代表的慢性病，既关系到患者的身体健康，也是长期以来医疗服务的重点难点。近年来，随着可穿戴设备、慢性病管理APP、在线医疗等互联网工具和技术的兴起，慢性病管理从线下发展到线上，催生出许多新业态、新模式。互联网时代的慢性病管理不仅丰富了产品供给、给患者带来更多便利，也形成了新的消费趋势。

【点评】

根据健康中国行动推进委员会发布的《健康中国行动（2019—2030年）》，慢性病已成为居民的主要死亡原因和疾病负担，占总疾病负担的70%以上，成为制约健康的重要因素。对此，迫切需要借助更多力量、更规范化的管理模式来改善慢性病易发高发、防控难度大的现状。

技术进步为破解慢性病管理难题提供了方法路径。近年来，互联网慢性病管理平台层出不穷，通过疾病管理、疾病教育和患者支持等服务，帮助患者实现在家自主管理；“互联网+医疗”探索线上问诊、医药电商配送等新模式，形成慢性病管理方面的数字医疗综合解决方案；智能可穿戴设备实时收集患者的健康数据，通过云计算、大数据建立高血压、糖尿病等相关疾病的风险模型，为医生提供诊断数据支撑……借助互联网技术手段，慢性病管理有了新途径。

相比传统慢性病管理方式，“互联网+慢性病管理”可以实现分级诊疗、提高依从性、降低就诊门槛、优化医疗诊断，从而提高治疗效果、提升医疗资源利用效率。有报告指出，随着人口老龄化和居民健康意识提升，加之政策红利的释放，中国互联网慢性病管理市场将快速发展，市场潜在规模达3000亿元。慢性病管理从线下到线上、从单一走向多元，多达数亿的慢性病人群，具有长期乃至终身的复诊、用药需求，客观上形成了巨大的健康消费市场，催生了互联网创业的新风口，吸引了越来越多企业加大研发投入、深耕市场布局。

早在2017年，《中国防治慢性病中长期规划（2017—2025年）》就提出，推动互联网创新成果应用，促进互联网与健康产业融合，发展智慧健康产业，探索慢性病健康管理服务新模式。今年新冠肺炎疫情防控期间，国家医保局、国家卫健委联合发布开展“互联网+”医保服务的指导意见提出，对符合要求的互联网医疗机构为参保人提供的常见病、慢性病线上复诊服务，各地可依规纳入医保基金支付范围。相关法规和标准规范不断完善，各地在探索健康服务上加强引导、加大支持，为“互联网+慢性病管理”开辟了发展快车道。

总体来看，慢性病管理依然处于起步阶段。政府、行业、企业多方参与，形成打通全产业链条的合力，不断提升产品供给和服务品质，推动相关领域朝着精细化方向发展，“互联网+慢性病管理”必将打开更大想象空间，在实现全生命周期健康管理、助力建设健康中国上大有可为。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2020年11月06日 08 版）