2020首届儿童视力中医保健高峰论坛在京举办

11月4日，由中国优生优育协会主办，儿童中医保健专业委员会承办的“2020首届儿童视力中医保健高峰论坛”在京举办。

原国家卫生部副部长张凤楼在致辞表示，大家聚焦在儿童中医保健和儿童视力转化这个关键点上，用中医为儿童保健提供方式方法和视力低下的康复手段，需要不断在实践中推广总结。

中国优生优育协会会长戴旭光表示，把儿童中医的眼保健突出出来，拿出真真实实的适宜技术为儿童的健康成长提供更好的服务，基于此，儿童中医保健专委会的成立应运而生。

中国工程院院士俞梦孙作《中医保健是人民健康系统工程的重要支撑》的主题演讲并表示，视力问题从系统的角度讲是超负荷应激引起的功能障碍，久而久之结构上存在了问题。解决儿童青少年功能态有两块，一个是稳态，一个是过渡态，这是人一生的过程，人的稳态水平提高，核心就是过渡态，一定要把过渡态抓好。

中国中医科学院眼科医院副院长亢泽峰作《儿童青少年近视防控现状与中医适宜技术应用》的主旨报告并表示，中医眼科在近视防控“治未病”中具有优势，但对近视的防控尚未发挥作用，需要引起各方关注。亢泽峰提出，中医治疗从整体层面对眼部病变进行调节，从整体出发，探求眼部病变与整体病变的内在联系，确立治则治法，使之恢复常态，临床实践效果明显。

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