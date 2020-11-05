武田中国总裁单国洪：携全球创新助力“健康中国”

2020年11月5日至10日，19家RDPAC（中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会）会员企业参加第三届中国国际进口博览会。为此，RDPAC特邀参展会员企业的相关负责人，就参展看点、营商环境、中国市场的发展策略、助力健康中国等话题进行了交流。

武田中国总裁单国洪

进博会意义非凡 “双展台”展示创新成果

武田中国总裁单国洪介绍，此次为该公司第二次参加进博会，以“承载创新之治，助力健康中国”的新形象，通过600平方米主展台和150平方米“公共卫生防疫专区”展台亮相第三届进博会，展示在肿瘤、罕见病、消化、血液制品、神经科学以及疫苗等核心领域的未来管线、创新产品和突破性疗法。

单国洪还表示，武田是首批参与驰援抗疫的跨国药企之一，也是第三届进博会参展商联盟公共卫生防疫专委会副会长单位。在公共卫生防疫专区展台，展示全球抗疫的创新成果，包括携手其他全球领先的血浆企业组建了覆盖血浆采集、研发、生产和分销等多领域的CoVIg-19血浆联盟，并与联盟内企业合作研发用于治疗可能出现严重并发症的新冠肺炎成人住院患者的潜在血浆源性疗法。

单国洪表示：“我们是进博会的‘老朋友’，今年首批云签约进博会对我们而言意义非凡。2020新冠肺炎疫情使全球经济充满了不确定性和挑战，但我们非常高兴地看到中国政府仍然坚持推进全球化、不断提高对外开放水平，推动开放型经济新体制的形成。本届进博会的召开，在推动以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局的进程中大有可为。它不仅是国际贸易的盛会，也是中国进一步向全世界展示扩大开放的决心和行动力。通过进博会平台，各个国家、行业、企业纷纷展示最前沿的技术与最创新的产品，促进全球贸易和创新一体化，这也吸引了更多专注于研发创新的跨国药企的关注。”

坚定投资信心 引入创新药服务中国患者

“当前，全球经济受疫情影响持续低迷，而中国经济增长在前三季度率先由负转正，充分展现了中国经济的韧性和活力。此外，中国政府坚持对外开放，在加强立法保障、完善营商环境等方面，推出了很多积极举措持续改善营商环境，坚定了跨国企业在华发展的信心。”单国洪表示。

“在医疗卫生领域，国家药监局、国家卫生健康委和医保局等政府部门积极采取措施鼓励创新。我们非常愿意继续与各级政府和相关部门通力合作，推进中国医疗卫生体系的可持续发展。我们对中国市场的发展充满信心，将继续投资中国，并且引入更多全球首创的产品和创新疗法。同时我们已经决定在中国、美国、欧盟和日本同步开展重点药物开发工作，通过这些努力，希望中国患者能够与全球其他地区的患者同步获得最具创新性的药物。”单国洪说。

单国洪还认为：“进博会在上海的顺利举办，体现了中国疫情防控的成果，这跟中国注重跨行业合作，注重医疗卫生体系的建设分不开。新冠疫情为全球敲响警钟，大众健康与全球繁荣息息相关。只有通过全球协作与联动，推动国际贸易、投资、合作，才能顺利应对这场危机，并实现双赢的目标。进博会的举办,正是打造了这样一个全球创新循环生态。”

对中国医药市场持续看好 “健康中国”意义深远

单国洪提出：“我们对于中国医药市场持续看好。此次新冠肺炎疫情引起了全球各国政府以及民众对于公共卫生安全的重视，对医药的需求在一定程度上放大，行业整体增速加快，中国医药行业将进入一个全新发展时期。”

“中国政府在医疗卫生和健康产业方面的改革有目共睹，一系列政策大大鼓励了包括我们在内的跨国药企更快地把国际前沿的创新药物带入中国。我们非常看重中国市场，将继续加码中国市场。在2020年初，我们已经启动了五年发展计划：未来三到五年，将在中国上市超过15款以上的创新药物；同时我们已经决定在中国、美国、欧盟和日本同步开展重点药物开发工作。”单国洪说。

他还提出：“中国将成为武田全球第3大市场的发展目标，将上市比其他任何地方更多的创新产品，这是我们多年前制定的长期战略。”

最后，单国洪表示：“医药创新的价值对于普通患者而言，是帮助他们解决未满足的医疗需求。随着‘健康中国’战略上升为国家战略，我们看到很多常见病、多发病、慢性病的患者已经有了比较好的一些治疗手段和选择。但是，依然还有很多威胁生命的疾病，未被满足的医疗需求也非常大。”

“在医疗体系方面，医药创新是一个重要手段，它的价值在于帮助整个医疗体系变得更加优化、高效，让更多患者从中获益。”单国洪说。 从研发创新能力、药品质量、诊疗技术、科学监管等很多方面，像我们这样的跨国药企都非常愿意把全球研发优势和经验带到中国，服务中国患者。可以说，跨国药企也是中国医药创新的一份子，在助力实现健康中国的事业中承担着重要的角色。

“作为一家老牌的生物制药企业，和所有跨国药企一样，我们希望通过研发创新、推动业务来满足中国患者未尽的医疗需求。我们将在中国重点加大新药开发与上市的投入，引入更多全球首创的产品和创新的疗法。同时携手其他企业在互联网医疗、大数据、人工智能等方面进行合作，推动例如诊断、治疗、预后等方面的研究，让这些新技术更好地帮助患者。”