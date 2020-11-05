礼来中国总裁兼总经理季礼文：应势而谋，开放创新

2020年11月5日至10日，19家RDPAC（中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会）会员企业参加第三届中国国际进口博览会。为此，RDPAC特邀参展会员企业的相关负责人，就参展看点、营商环境、中国市场的发展策略、助力健康中国等话题进行了交流。

礼来中国总裁兼总经理季礼文（Julio Gay-Ger）

对中国市场信心坚定 从三个维度展示创新成果

礼来中国总裁兼总经理季礼文（Julio Gay-Ger）介绍，今年是该公司第二次参加进博会，巧妙融合中国文化与医疗创新元素的300平米的主展台，从产品、业务模式以及患者可及性三个维度向观众展示创新成果，体现了“植根中国 造福中国”的理念，以及对中国经济和中国医疗产业未来发展的坚定信心。

季礼文说：“进博会是各界加强经贸交流合作，促进互利共赢的重要平台，是中国推动新一轮高水平开放的务实举措。今年在全球疫情的影响下，如约而至的第三届进博会释放了坚定扩大开放、共享中国大市场的积极信号。”

他还表示：“2019年，我们首次以参展商身份参加进博会，推出的新产品全方位展示了高质量的生产制造水平、创新解决方案及本土研发合作案例，获得了广泛关注与报道。今年我们签订的三年长期参展备忘录，是对进博会的积极支持，也是对中国市场坚定的信心。”

“今年，我们在肿瘤、慢病领域带来的创新产品，是履行在中国持续引入高质量创新药物的承诺。此外，我们还将举办多场精彩活动，覆盖多领域的战略合作与创新探索，并同步亮相公共卫生防疫专区，分享在抗击疫情期间的积极贡献和投入，以及在新冠肺炎药物研发领域的深度合作和阶段性成果。”季礼文说。

中国营商环境持续改善 有利于企业发掘机遇

季礼文认为：“中国营商环境的持续改善，是政府长期以来不断深化对外开放、推动贸易自由结出的‘硕果’。”

他还表示：“作为改革的亲历者与见证者，我们感受到了中国政府为打造一流营商环境的决心和信心；得益于一系列医药优惠政策与利好举措，我们实现了加速发展，因此高度重视在中国的发展。未来，在稳定、公平、透明、可预期的良好环境中，我们将聚焦糖尿病、肿瘤、自身免疫、疼痛、神经退行性疾病等核心治疗领域，兑现持续服务‘健康中国’的承诺。”

此外，季礼文提出：“抗击新冠疫情是一场全球‘阻击战’，中国政府高效及时的防控和全方位资源的调动举世瞩目，取得的疫情防控优异成绩更是有目共睹。第三届进博会的成功召开，释放了坚定扩大开放的积极信号，充分体现了负责任的大国担当，让跨国企业对正在稳步复苏的中国市场信心倍增。”

“今年进博会首次组织了公共卫生防疫专业委员会，发出了支持国际抗疫合作的中国声音。我们作为成员单位展示在公共卫生防疫领域的先进产品，期待通过参加本届进博会，继续与政府及行业伙伴深入交流，更好地发掘中国机遇。”季礼文说。

中国市场引起跨国药企重视 致力创新让患者受益

季礼文表示：“近年来，中国医药市场的作用和地位愈发显著，引起了跨国药企的重视。我们看好中国医药市场长期向好发展的态势，随着中国的创新生态越来越成熟，未来十年我们有望将40种新药（含新适应症）引入中国，加速创新药在中国上市的步伐，为中国患者带来更多选择。”

最后，季礼文说：“建设健康中国是系统工程，而医药创新是提供重大疾病解决方案，控制慢病发展态势，推动实现健康中国总目标的重要基础和根本保证。我们秉承关爱与探索的信念，致力于研发创新的药物，让全世界人民生活得更美好。近年来，多款创新药在中国上市，进一步印证了我们对医药创新的长期投入与重视。”

“我们将积极发挥在医疗创新领域的引领作用，与本土生物医药创业企业强强联手，通过合作在靶向疗法和免疫肿瘤方面推出创新药和创新疗法；与互联网企业探索互联网医院、大数据和人工智能等技术在糖尿病领域的深化合作。”他表示。