拜耳集团大中华区总裁江维：携医疗健康、农业领域创新解决方案亮相进博会

2020年11月5日至10日，19家RDPAC（中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会）会员企业参加第三届中国国际进口博览会。为此，RDPAC特邀参展会员企业的相关负责人，就参展看点、营商环境、中国市场的发展策略、助力健康中国等话题进行了交流。

拜耳集团处方药事业部全球执行副总裁兼中国及亚太区总裁、拜耳集团大中华区总裁江维

三大业务板块携手亮相 展示核心竞争力

拜耳集团处方药事业部全球执行副总裁兼中国及亚太区总裁，拜耳集团大中华区总裁江维介绍：“我们连续三年参加了进博会，今年的展台总面积扩大到前两届展台规模的两倍，并且分别在医疗器械及医药保健展区、公共卫生防疫专区设置独立展台。这不仅体现了我们相信进博会对于帮助促进全球经济加快复苏具有重要意义，也彰显了公司对中国市场的投入及信心保持不变。”

江维表示：“秉承‘共享健康，消除饥饿’的全新企业愿景，在本届进博会上，我们的处方药、健康消费品、作物科学三大业务版块携手亮相，呈现覆盖诊断、预防、缓解及治疗于一体的医疗解决方案和创新、可持续、数字化的综合农业解决方案，展示在医疗健康和农业这两大领域的核心竞争力。同时，在公共卫生防疫专区展台，拜耳展示在此次抗击新冠疫情过程中的责任担当，及对支持中国公共卫生防疫能力建设，和推动全球公共卫生体系优化创新所做出的贡献。此外，我们还在现场举行包括新品发布以及合作签约等在内的多场仪式，同时开展健康科普、农场体验等多项互动活动。”

江维还提出：“今年是我们连续第三届参展，彰显了坚定植根中国的信心与决心，并始终与中国的重要战略方向同频共振。通过进博会，我们不仅将展示持续深耕生命科学领域的实践和成果，以及医疗健康和农业领域的创新力量，也将真切地感受到中国市场的脉搏，更好地制定中国发展策略。”

“本届进博会，我们将更直观地展示在医疗健康和农业这两大领域的核心竞争力。其中，包括新型α粒子靶向前列腺癌治疗药物、填补MR增强造影信息化空白的智能磁共振高压造影注射系统、不含褪黑素的复合植物舒压深眠片、领先的定制化农业解决方案在内的四大亮点产品及解决方案。另外，今年还在公共卫生防疫专区设置独立展台，展示在此次抗击新冠疫情过程中的责任担当，及对支持中国公共卫生防疫能力建设，和推动全球公共卫生体系优化创新所做出的贡献，充分诠释我们‘抗疫先锋 行胜于言’的理念。”江维说。

紧抓机遇 通过创新与合作为中国做贡献

“公平透明的营商环境，是实现外资企业在中国持续发展的前提。作为长期扎根中国的外资企业，我们支持和赞赏中国政府为优化营商环境做出的各项努力。我们将抓住中国扩大开放带来的机遇，不断与中国政府及本地伙伴密切合作，推动医疗和农业领域不断创新和高质量发展，更好实现拜耳与中国互利共赢。”江维说。

江维还认为：“在全球面临巨大公共卫生挑战的今天，我们相信，进博会对于帮助促进全球经济加快复苏具有重要意义。随着中国疫情防控进入稳定化与常态化，经济稳步回暖，我们对中国市场的投入及信心保持不变。”

将加大投入 助力“中国制造”向“中国创造”转型

江维提出：“中国医药产业持续升级发展，逐步实现从‘中国制造’向‘中国创造’的转型。过去的20多年里，拜耳见证并投身于中国医疗卫生的发展大格局中，坚持为中国人民的健康和中国医药产业的发展做出贡献。创新是医药行业的根本，只有坚持创新，才能给患者带来有价值的治疗方案。在创新产品持续增长和原研产品的双重推动下，大量中国制药企业成为发展的重要动力，推动着医药行业的发展。”

“目前，中国已成为全球医药创新的热点地区之一，也是未来创新的重要推动者。我们将加大在本地的研发投入，同时继续强化外部科研合作，积极推动本地医药创新能力的提升。我们还将借助本地创新力量，探索人工智能与数字化技术等前沿科技在医药行业的应用，覆盖从研发、生产到商业运营的整个价值链，为医生和患者带来具有更大价值的创新成果，并将充分利用自身优势与合作，与中国医药行业共同发展，为实现‘健康中国’战略做出更多努力。”江维说。

最后，江维表示：“在医疗行业取得巨大进步、人民群众对高质量医疗的需求日益增长的大背景下，中国需要一个创新驱动，并能够确保人民对优质健康产品和服务可及性的健康产业。实现这一目标的关键，就是进一步完善中国医药创新生态系统，加快创新药的研发与引进，坚持以患者为中心，确保中国百姓对高质量、创新医疗健康服务的可及性，助力早日实现‘健康中国’。”

江维认为，在适应中国医药卫生环境和体制变化的过程中，越来越多的跨国药企在积极创新、加强健康教育、提升基层医疗水平、扩大药品可及性等方面各自付诸实践，不断根据患者实际需求的变化提出创新解决方案，致力于支持健康中国，助力提升中国人民的健康水平。

“实现全民健康是国家与人民的共同愿望，也是我们植根中国发展的初心与使命。践行‘以患者为中心’的理念，我们引领创新，支持慢病防治，应对癌症挑战，加速创新药物引入。作为‘中国创新战略’的重要组成，拜耳处方药正通过全球研发网络，不断加速更多创新产品引入中国，特别是在肿瘤及心血管疾病领域，帮助中国应对尚未满足的医疗需求。同时，我们通过与中国顶尖科研力量构建立长期战略合作，不断深入理解疾病机理，努力将更多合作成果应用到临床，而且在积极探索与中国医药公司及生物初创企业的合作，利用双方优势互补，充分开发创新成果。”江维说。