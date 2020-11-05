北京：确保进口冷链食品渠道清晰、全部可追溯
新华社北京11月3日电（记者赵旭、孙蕾）在3日举行的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市委宣传部副部长、市政府新闻发言人徐和建表示，北京继续强化进口冷链食品监管，要确保进口冷链食品渠道清晰、全部可追溯。
徐和建说，北京将进一步完善全国口岸冷链食品清关进京措施，发挥冷链食品追溯平台作用，督促引导相关生产经营单位严格落实主体责任，持续做好菜场、冷库等重点场所环境和人员核酸检测。
此外，徐和建表示，要持续做好直航北京国际航班管控，从严从紧落实各项远端防控措施。
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