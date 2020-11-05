美食家推荐：虾酱蒜蓉蒸南瓜的做法

南瓜所含的β胡萝卜素，可由人体吸收后转化为维生素 A，从医学和营养角度而言，有助于形成和维持健康的皮肤，帮助改善秋天的皮肤干燥。

材料：南瓜400克，拍蒜30克，虾酱30克，蚝油、花生油、葱花各适量。

做法：南瓜洗净切成片状后铺在碟上，然后在南瓜上放上拍蒜，再在顶部均匀地铺上虾酱和蚝油后淋上少许花生油，入蒸锅中火蒸10分钟，取出后撒葱花即成。

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