肉苁蓉莲子羊肉汤 适合冬季手脚不温的人
推荐：广东省中医院临床营养科
主要功效：补脾暖身、温中暖脾
推荐理由：冬季手脚不温、怕冷，疲乏、腰膝酸软者。
材料：肉苁蓉30g、莲子50克、羊肉250克、生姜5片（3-4人用量）。
烹调方法：
羊肉洗净切成块状，飞水去血水捞出，与药材、生姜同放入汤煲，加水2000ml，大火煲15分钟后改小火煲1小时，加少量食盐调味即可。喝汤之余，羊肉可捞起切小块，蘸酱油佐饭。
汤品点评：
今年的11月7日是立冬，立冬表示自此进入了冬季，意味着风雨、干湿、光照、气温等均开始从秋季向冬季气候过渡。今年由于拉尼娜现象的形成，可能将会成为40年以来最冷的冬天，时间甚至会持续到明年2月。这种时候，就应该来点暖身汤水。羊肉有温补之效，属于高蛋白质类食物，寒冬吃它既能进补又能御寒，非常合适。肉苁蓉是温阳类药材，生长在沙漠，被称为“沙漠人参”，常与杜仲、巴戟天、枸杞等同用以温补肾阳。肉苁蓉本身质润功能通便，也适用于老年人的肠燥便秘，汤里加入了莲子，补脾补心的同时也能避免脾虚腹泻。
购买小提示，在购买羊肉的时候，要留心辨别真假。特别是切片羊肉，真正的羊肉纹理细腻，切片后可见肥瘦分布自然均匀，肥肉是一丝丝夹在瘦肉里，而不是互相分离的。
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