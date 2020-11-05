肾病患者不可食用豆制品？ 不但能吃，而且提倡吃

几十年来民间一直流传着“肾病患者不宜吃豆类”的说法，甚至前不久某些肾内科医生也这么说，理由是豆类不是优质蛋白。果真如此吗？

很多人觉得，大豆是植物，就想当然地认为大豆蛋白不是优质蛋白质。事实上，大豆不仅是优质蛋白，而且还有比肉类更丰富的营养成分，如大豆异黄酮等。适量食用豆制品，对于慢性肾病患者是有益健康的。

何谓大豆？

大豆是黄豆、青豆、黑豆的统称。

何谓优质蛋白质？

优质蛋白是指所含的必需氨基酸种类齐全、数量充足、比例适当，比较适合人体需求的蛋白质，如牛奶、鸡蛋、猪肉、牛肉等食物中含有的蛋白质。

那为啥大豆蛋白也是优质蛋白？

因为大豆蛋白符合优质蛋白的标准：必需氨基酸种类齐全、数量充足、比例适当。

现代研究证实，大豆中氨基酸的组成成分中，除蛋氨酸含量略低外，其余各种必需氨基酸的数量和组成比例均与全蛋蛋白和猪肉接近，所以大豆也被称为“地里长出的肉”。

此外，大豆还有一个特点，饱和脂肪含量低、不饱和脂肪含量高，而且富含纤维，这对维护心血管健康十分有益。

那肾病患者能吃豆制品吗？

2017年，国家卫健委颁布的《慢性肾脏病患者膳食指导》强调，慢性肾病患者饮食尤其要注意两点：

首先，要摄取优质蛋白，要将奶类食物、蛋类食物、肉类食物、富含大豆蛋白的食物等优质蛋白质食品，作为摄取蛋白质的主要来源。

其次，要改变主食结构，不能一味地把大米或馒头当作主食，可选用马铃薯、白薯、藕、荸荠、山药、芋头、南瓜等富含淀粉的食物替代普通主食。

《慢性肾脏病患者膳食指导》中已经明确指出“大豆蛋白属于优质蛋白，可以作为慢性肾脏病患者摄取蛋白质的主要来源”。也就是说，肾病患者不但可以吃豆制品，而且提倡吃。

那么，对于慢性肾病患者，如何科学饮食？

首先，要平衡膳食。平衡强调的，不是限制蛋白质的摄入，而是要注意能量的摄入，以防止营养不良。此外，平衡的另一个要求是摄取食物要多样化，不能天天老三样。

其次，要合理计划餐次以及饮食中能量、蛋白质的分配。《慢性肾脏病患者膳食指导》中强调，吃饭要定时定量，合理分配三餐食物中的蛋白质和能量，根据实际情况可以在三餐间增加点心、奶制品等食物，以确保总能量达标。

（稿件来源：科学辟谣平台）