秋冬一涮火锅就搂不住？健康吃法看这里！

编者按：进入11月份，天气转冷，寒风瑟瑟，热闹又暖身的各种火锅，是很多朋友聚会的首选。那么，火锅怎么吃才健康呢？

前期准备：有啥吃啥？

注意保质期

对于火锅的热情总是说来就来。打开冰箱，看到琳琅满目的冻水饺、冻鱼丸，佛系火锅选手们暗自窃喜：还好当时囤得够多，想什么时候吃都行。食品保质期嘛，好像没过吧？再说了，火锅的温度那么高，细菌肯定一“煮”就没……

如果你常常这么想，那就大错特错了！拿吃火锅常备的水饺来说，一般市场上购买的速冻水饺保质期是180天，如果生产企业的生产、消毒卫生条件达标，购买回来后及时储藏，在没有解冻过的情况下，那么保质期内的鱼丸、水饺都可以食用。

但如果是自家包的水饺，无论消毒还是包装，都比较“简单粗暴”。加上平时我们经常会开关冰箱门，无法达到恒温保存。自制水饺冷冻最好不要超过30天，时间过长就不建议食用了。

开涮：七上八下、上三下三？

千万要冷静

火锅十级学者们，熟练掌握“毛肚七上八下”“鸭肠上三下三”等独门秘诀，恨不得入口的食材越嫩越好。但从健康角度看，这样做的风险其实很大。

比如，毛肚、鸭肠等食物中会含有寄生虫和虫卵，也有一些致病的细菌埋伏其中。一般来说，寄生虫和虫卵在100℃的高温下，1分钟就可以被“KO”，但这样却无法杀死细菌。而且，俗话说的“七上八下”“上三下三”通常难以达到1分钟的时间。好饭不怕晚，为了保证食品安全和健康，建议大家还是适当多煮一会儿。

大快朵颐：谁先谁后？

就怕吃太多

吃火锅时，有先下蔬菜的，也有吃到最后才拿蔬菜“溜溜缝”的。其实，先下蔬菜更健康一些，因为蔬菜中含有丰富的膳食纤维，可以增加饱腹感。先吃菜再吃肉，不至于一下吃得太多。

每次吃肉在1两～2两就够了，可以选择上脑肉、鱼肉、虾肉等。如果你是动物内脏爱好者，可以点些黄喉、毛肚等，这些食材比起猪脑、腰子、肥肠等，要健康一些。

如果吃火锅时还想来碗热乎乎的汤，请在开涮前喝。涮后的汤，不是那么友好。

小料方面，海鲜蘸料或油醋汁相对热量更低，钠离子摄入更少一些。在家吃火锅，最好一次消灭，不要反复加热。

健康吃火锅六大知识点

1、火锅食材要新鲜，为保证祛除生鲜食材中残留的病原微生物和寄生虫，应充分煮熟后再食用。建议肉色无血丝，充分变成灰白色后再吃。

2、从锅中刚捞出的食物不要立刻放入嘴里，以免烫伤口腔和食道黏膜，造成口腔溃疡。

3、建议食用清汤锅，麻辣锅虽然美味，但对胃肠的刺激很大。而且，辛辣物吃得太多也容易“上火”。

4、涮锅顺序：先吃蔬菜、菌类、豆制品，然后选择肉类（推荐上脑，鱼肉、虾肉等脂肪热量较低的肉类）和淀粉类（主食）。如果不想吃主食，也可以选择薯类代替，如红薯、芋头、山药，既美味又营养。

5、吃完火锅，可以吃一点水果清清火。水果可以清火降燥，正好中和火锅的“火气”。比如雪花梨、苹果、柚子等。水果中还含有丰富的维生素C，可以起到抗氧化的作用。

6、吃完火锅后，如果感觉不太撑，那就喝点酸奶吧。

提示：尿酸高，火锅首选清汤的

需要控制尿酸的朋友们可以参考以下7个建议：

1.首选清汤锅底。只有白水加一点葱姜、几粒枸杞、几片紫菜等，汤本身的嘌呤含量低到可以忽略不计。显而易见，这种汤底最适合需要控制尿酸的人。如果觉得一种口味单调，可考虑加上番茄锅底。番茄中的大量钾元素，有利于尿酸顺利排出体外。小料宜多选葱花、香菜、芹菜丁之类蔬菜类原料，避免含有虾皮、海米、豆豉、蚝油的高嘌呤品种。

2.慎选高嘌呤食物。嘌呤是生物体遗传物质核酸的成分，它们易溶于水，但并不会因为煮沸加热而轻易分解。凡是细胞密集的天然食品，嘌呤含量就比较高，比如内脏、海鲜类；如果没有细胞结构，或者细胞大、水分大、干货少，嘌呤含量就比较低，比如大部分蔬菜水果类。因此，不要选过多的鱼肉海鲜河鲜和内脏，宜选择较多低嘌呤含量的新鲜蔬菜、薯类，配合少量肉类和鱼类。

3.涮肉要趁早。肉在涮火锅的过程中，嘌呤含量确实会降低。这是因为汤多肉少，在扩散平衡时，大部分嘌呤会跑到汤里去，使汤中嘌呤含量增加。在刚开始涮锅的6~10分钟，肉中嘌呤含量下降最明显，而随着涮肉时间增长，肉中嘌呤的溶出不再明显，时间过长，汤里嘌呤甚至可能再吸收进肉中。因此，可以早一点放肉类，在开头15分钟就把涮肉工作完成，捞出来慢慢吃。

4.蔬菜别涮太久。蔬菜也要早一点涮，不要等30分钟后火锅汤嘌呤含量非常高时再煮。涮的时间短一点，熟了就马上吃，否则大量嘌呤会扩散进入久煮的蔬菜中。

5. 喝汤要趁早。汤中的嘌呤含量，随着涮锅的时间延长，会逐渐增加。如果想要喝汤，建议刚涮时喝，前10分钟内喝最放心。喝汤时控制数量，建议加入一半白水，以稀释嘌呤浓度。涮锅时间超过30分钟就不宜再喝汤了。

6. 不饮酒。吃火锅时最好不要饮酒，酒精会促进内源性尿酸生成，并抑制尿酸排泄。

7.不喝甜饮料。吃火锅时最好不要喝甜饮料，因为糖也会提升体内尿酸浓度，加重痛风，特别是大量果糖。（人民健康网综合自健康中国、生命时报）