诺华集团（中国）总裁贝德年：创新、合作、可及

2020年11月5日至10日，19家RDPAC（中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会）会员企业将参加第三届中国国际进口博览会。为此，RDPAC特邀参展会员企业的相关负责人，就参展看点、营商环境、中国市场的发展策略、助力健康中国等话题进行了交流。

诺华集团（中国）总裁贝德年（Dan Brindle）

展示综合实力 以“三大主题”亮相进博会

诺华集团（中国）总裁贝德年（Dan Brindle）介绍，此次为该集团第三次参加进博会，参展总面积达654平方米，主要展品包括近年来在中国获批的覆盖11个领域的约60个主力产品，以及即将引入中国约20个创新药，以及细胞和基因疗法在内的先进疗法平台。

“今年，我们以‘创新’、‘合作’、‘可及’三大主题亮相进博会，集中展示创新药物、在数字化医疗方面的探索、与医疗生态生态圈的合作，以及在提升全球和中国患者药物可及性方面的最新努力。同时，还会在公共卫生与防疫展区设立展位，展示我们应对新冠肺炎疫情方面做出的努力。”他说。

贝德年表示：“我们在中国的业务包括诺华肿瘤、诺华制药和山德士，在全国建有两大大生产基地，并在北京、上海和江苏设立了研发机构。目前，我们在中国拥有8000多名员工，从研发到生产销售，以多元化的业务组合，全面服务中国人民的健康。”

在解释参加本届进博会的原因及介绍参展亮点时，贝德年表示：“作为最早签约首届进博会的跨国药企之一，我们很高兴能连续三年参加这一重要展会。进博会为我们提供了一个独特平台，可展示最前沿的创新成果、产品组合以及为患者、医生、药师和费用支付方等带来的医疗解决方案。此外，进博会可以帮助我们推动与行业相关方的沟通，更好地了解他们的需求和面临的挑战，获得更多本地市场的洞见，并探索各种合作的可能。”

“今年，我们将展示已在中国获批的全部产品，以及不久的将来计划引入中国的产品，展示我们如何与医疗生态系统的相关方合作，以进一步提高医疗和护理标准，并为‘健康中国2030’做出贡献，还将展示在提升全球和中国患者药物可及性方面的最新努力。此外，我们还会在公共卫生防疫展区设置展位，展示在应对新冠肺炎疫情方面做的一些努力，包括在推动外部合作、筛选相关化合物和候选治疗药物、开展相关临床研究方面的努力以及针对抗击疫情所作的捐赠。”他说。

营商环境更加开放透明 进博会展现开放经济的决心

被问到如何看待当前中国持续改善的营商环境时，贝德年回答：“过去的20多年里，我从事的工作一直与中国医药行业息息相关。目前，这一行业的改革进程之快可谓前所未见，但也尤为复杂。从许多方面看，无论是知识产权保护的加强，还是去年《外商投资保护法》的立法和相关实施细则的出台，从根本上说，中国的营商环境都比以往更加开放、透明和可预测。”

他认为：“通过向外国投资者提供准入前国民待遇和更广泛的市场准入，中国正致力于创造一个更加开放、透明和可预测的营商环境。这凸显了中国进一步开放经济的决心，以及为外国投资者提供平等待遇的承诺，这些努力对跨国公司在华制定长期投资战略至关重要。另外，我觉得中国改革进程的另一个焦点也值得关注，这也是我看好中国医药行业前景的一个特别的原因。中国政府将患者和提升护理标准视为其改革措施的核心，这将促进创新，也为中国患者提供变革型诊疗方案的一系列努力提供推动力。”

他进一步介绍：“制药行业受益于中国的进一步改革开放和营商环境的持续改善。审评审批的不断加快和流程的精简，正在帮助包括诺华在内的跨国企业更快地将创新药物推向市场，并为实现新产品在中国和全球同步上市提供助力。2020至2024年期间，我们预计将在中国提交50个新药申请。”

中国医药市场增长快 “健康中国2030”战略带来利好

对于如何评价中国医药市场未来的发展前景，以及中国在该集团全球市场格局中扮演的角色，贝德年表示：“中国目前是全球第二大医药市场，也是规模较大的新兴市场中增长最快的。中国有大量未满足的、并且不断上升的医药和医疗需求。中国政府正在不遗余力地加强卫生医疗系统建设，进一步完善全民基本医疗保障，同时将重点从治疗转移到预防。”

“‘健康中国2030’战略将为医药和医疗市场带来利好。同时，近年来开展的一系列医药卫生体制改革，包括实施修订后的《药品管理法》，提高医保目录调整频次，推出罕见病用药相关利好政策等等，均将为医药和医疗市场提供进一步助力。”他说。

“我们致力于为中国患者带来更多的创新药、高质量的仿制药和先进疗法。目前中国已成为我们最具战略意义和增长最快的市场之一。即使受到新冠肺炎影响，我们在中国今年上半年依然实现了业务增长。我们期望，中国未来将由诺华全球的第三大市场变为第二大市场。”贝德年总结说。

支持“健康中国2030”战略 加速引入创新药

对于如何理解医药创新对“健康中国”的价值，跨国药企又应如何为“健康中国”做出贡献，贝德年也发表了看法。他说：“2016年推出的‘健康中国2030’战略，将健康生活作为核心，并为医药卫生事业发展设定了众多目标。创新药物在实现其中许多目标方面，发挥着关键作用。”

“我们一直大力支持‘健康中国2030’战略，而且我们的企业战略也与此高度契合。在过去几年中，我们一直加快速度将更多创新药物引入中国，以使更多患者受益。当然，只有患者对我们的药物可及时，才能真正获益于我们的创新。因此我们不断努力，通过施行各种患者援助项目，扩大仿制药的组合和覆盖范围，并积极参与国家医保目录的调整以扩大药物可及性。此外，我们还一直与许多外部合作伙伴携手探索创新医疗解决方案，尤其是全新的慢性疾病管理模式。”贝德年说。