默克中国医药健康业务董事总经理罗杰仁：深耕中国市场 高速高质增长

2020年11月5日至10日，19家RDPAC（中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会）会员企业将参加第三届中国国际进口博览会。为此，RDPAC特邀参展会员企业的相关负责人，就参展看点、营商环境、中国市场的发展策略、助力健康中国等话题进行了交流。

默克中国医药健康业务董事总经理罗杰仁（Rogier Janssens）

进博会是综合平台 如期举行意义重大

默克中国医药健康业务董事总经理罗杰仁（Rogier Janssens）介绍，此次为该公司第二次参加进博会。在达200平方米的参展面积上，默克将全方位展示在医药健康、生命科学以及高性能材料领域的前沿创新技术、产品组合和解决方案，以及携手中国本地合作伙伴在这些领域所取得的重要成果和未来合作计划。

罗杰仁说：“进博会的如期举行，对于中国和世界而言意义重大。它是在中国政府和人民取得‘战’疫的重大战略成果之际，面向世界敞开大门举行的一次重要的经贸和外交盛事。同时，进博会对参展企业而言也意义非凡，我们把它看作是集获取政策信息、与本地合作伙伴深入交流以及展示默克产品、技术解决方案于一体的综合性平台。在‘后疫情时代’，这样的展示和互动机会十分珍贵。”

罗杰仁表示，本届进博会上，默克将展示在生命科学和高性能材料方面的产品和服务，包括用于生物制药研发、创新的设备和技术解决方案以及在液晶、半导体领域的产品和技术解决方案。

与合作伙伴共同推动产业发展 将继续深耕中国市场

“伴随外商投资法的进一步深化落地，中国市场进一步开放，在华外资企业获得在市场准入、知识产权保护等方面的更多获益。我们所从事的主要业务符合中国的战略新兴产业范畴，不断改善的营商环境将使我们能更好地深耕中国，携手本地合作伙伴共同推动中国乃至全球相关产业的发展。”罗杰仁表示。

他还提出：“近年来，中国在创新药品在审评审批方面取得了很多实质性进展，这进一步加速了中国与全球在产品研发、临床试验和市场推广等方面的同步，为中国患者带来更早的获益。在不断改善的外商投资政策的长期驱动下，我们的南通工厂已成为全球第二大药品生产基地，并实现了优质原研药品的本地化生产，满足中国市场需求。”

罗杰仁还表示：“着眼未来，我们还将继续保持对中国市场的投入，进一步深耕中国市场，并参与到中国经济的快速恢复中。除医药健康领域之外，我们的生命科学、高性能材料业务也在推进新的落地项目，将借进博会的机会进一步公布我们在中国的投资与合作。”

此外，罗杰仁说：“目前全球新冠肺炎疫情的形势仍存在不确定性，在这样的特殊时期，中国能够按计划召开进博会，是取得‘战’疫重大战略成果的一个集中体现。中国的‘战’疫成功实践如黑暗中的一道光，为世界人民战胜疫情带来希望。这也是进博会在激发国际经贸活力、创造商机、交流融通之外召开的重要意义。”

中国医药市场前景广阔 坚定在华发展信心

罗杰仁表示，医药行业是集高附加值和社会效益于一体的高新技术产业，一直保持较快的增长速度。随着中国医疗体制改革的不断深入，医保覆盖的扩大和药品可及性的提高，市场前景还有进一步的扩大的空间。

他介绍说：“2020年，新冠肺炎疫情席卷全球，为各行业带来不小的冲击。年初新冠肺炎疫情的暴发，默克中国医药健康的业务受到了一定影响。但截止到第三季度，随着中国社会经济的全面恢复和医药市场的回暖，我们实现了稳中有增的全面恢复。一直令默克全球总部引以为豪的‘中国速度’，也正通过创新、转型与合作，助力默克高速、高质量增长。”

“疫情期间，我们在积极配合政府应对疫情的同时，也看到患者及公众对高质量药物及创新解决方案更为迫切的需求，这将进一步催化以患者为中心的创新生态的构建。同时，中国经济在疫情期间表现出的强大韧性，中国医药健康市场的巨大潜能，以及不断优化的营商环境，极大坚定了我们在华发展的信心。因此，我们对于默克中国将继续领跑默克全球业务增长充满信心。”罗杰仁说。

用创新满足患者需求 与中国医药健康产业共同成长

“创新是医药产业实现良性发展的唯一正确途径。为满足人们对于医疗健康服务水平需求的不断提升，中国的医疗、康养产业都取得了进步，这为跨国制药企业提供了更大的发展空间和更好的发展机遇。”罗杰仁表示。

“从满足患者及临床需求的产品创新，到依托互联网数字化诊疗和服务都是医药创新的重要元素。中国的医药市场需求巨大、患者众多、需求细分，除药品和治疗解决方案外，以患者个体需求为核心的精准医疗也是医药创新的一个重点。随着互联网的普及和数字化互动交流模式的广泛应用，依托互联网的数字化医疗服务，必将成为未来医药健康创新和健康中国建设的重中之重。为此，我们已经进行了一些积极探索。比如，与中国领先的互联网企业合作，通过数字化平台和手段提高疾病认知和医疗可及性，并提供数字医疗综合解决方案。同时，我们还在药品支付方面开展探索，引入创新的付费模式等。”罗杰仁说。

最后，他还表示：“创新一直是我们的核心优势和竞争力。通过不断把国际领先的药品和治疗解决方案带给中国患者，与本土企业展开合作研发，以及促进健康管理等领域的交流，我们与中国医药健康产业共同发展、共同成长。同时，中国政府持续鼓励和保护创新的政策不断完善，也为跨国药企提供了更安心的经营和发展环境，为跨国药企将更多来自中国的产品和解决方案带到全球，服务于全球患者创造了有利条件。