默克携手金域医学，共同推进结直肠癌精准治疗

人民网北京7月9日电 昨日，默克与金域医学就结直肠癌基因检测达成战略合作协议，双方将聚焦中国结直肠癌的精准检测和精准治疗，共同推动结直肠癌分子标志物检测的规范化与标准化，从而帮助医生和患者选择更优的治疗方案。

默克-金域战略合作签约仪式合影

默克中国生物制药业务董事总经理罗杰仁表示，“结直肠癌是困扰中国患者的恶性程度最高的癌症类型之一，通过精准诊断和精准治疗，帮助医生优化治疗方案，患者生命得以延长，到2025年惠及4000万中国患者的生命是我们的愿景。此次通过携手金域，默克希望合力共同推进结直肠癌的精准治疗和行业规范的制定。”

“金域医学始终将临床需求摆在首位，本次与默克合作，继续提供精准可靠的检测技术，共同传递检测观念，推动结直肠癌分子标志物（包含RAS/BRAF）基因检测流程的规范化和标准化，缩短检测周转时间，降低检测费用，造福更多中国晚期结直肠癌患者。”金域医学副总裁杨万丰称。

近年来，结直肠癌发病率持续攀升，《2015年中国癌症统计数据》显示，结直肠癌新发病例数为37.63万人，因结直肠癌死亡患者19.10万人。根据2018年全国癌症统计数据，结直肠癌的发病率居第3位，仅次于肺癌和胃癌。结直肠癌早期病程进展缓慢、症状隐匿且易混淆，导致早期难以察觉或不够重视，临床中大部分患者发现时都属于中晚期，给治疗带来极大挑战。

就像一把钥匙开一把锁，精准治疗使得结直肠癌的治疗方式得以升级，给晚期转移性结直肠癌患者带来更大的临床获益。北京大学国际医院副院长、肿瘤中心主任梁军表示：提高患者的生存率是临床最大的任务，目前，结直肠癌已经进入精准治疗时代，利用基因检测技术，可以为医生提供有价值的临床指导依据，选择更合适患者的药物，帮助临床制定精准的治疗方案。近些年，多个抗癌药已经纳入了国家医保，进口抗癌药也已实现零关税政策，但在国内基因检测的开展能力和欧美国家相比仍存在较大差距。专家呼吁未来在中国能将靶向治疗基因检测也像抗癌药一样实现国家医保报销，以便使更多肿瘤患者能够承担基因检测的费用进而实现精准治疗。

默克中国医药健康业务副总裁、医学事务负责人毛京梅介绍：“默克秉承‘齐心为病患’的理念，加速肿瘤药物创新和研发，希望能够帮助更多罹患肿瘤的患者延长生存期。此次，与金域医学合作，双方将共同搭建区域学术平台，提高基因检测认知，优化结直肠癌基因检测流程，提升基因检测观念。”（王亚微）