艾伯维中国总经理欧思朗：创新，让生命遇见未来

2020年11月5日至10日，19家RDPAC（中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会）会员企业将参加第三届中国国际进口博览会。为此，RDPAC特邀参展会员企业的相关负责人，就参展看点、营商环境、中国市场的发展策略、助力健康中国等话题进行了交流。

艾伯维中国总经理欧思朗

艾伯维中国总经理欧思朗介绍：“本届进博会，我们将以‘双展台’亮相。这不仅是我们在进博会的‘首秀’，也是在完成对艾尔建并购后全新艾伯维的初次登场。我们将以‘创新，让生命遇见未来’为主题，通过500平方米的企业展台和100平方米的公共卫生防疫专区展台，聚焦企业发展与企业责任双轨并行，创新诠释艾伯维作为全球领先生物制药企业的全新发展战略，全面呈现在免疫学、肿瘤学、眼科、神经科学和艾尔建美学5大核心领域的创新成果，以及企业在公共卫生防疫领域的责任与成果。”

他表示：“我们在免疫、肿瘤、眼科、神经科学和美学等领域拥有创新、丰富的产品和研发线。今年5月，在完成对艾尔建的里程碑式收购后，让艾伯维成为在多个关键治疗领域，拥有优势地位的生物制药公司。我们希望通过不懈努力，凭借在多个关键治疗领域的科研创新，为人们生活带来深远影响。”

欧思朗还提出：“在全球疫情的特殊背景下，今年进博会依然如期举行，彰显了中国政府践行多边主义、与世界开放合作的决心，这与我们合作共赢的理念不谋而合。我们一直秉承创新、引领和共赢三大理念，致力于解决复杂且棘手的疾病难题。得益于进博会的‘溢出效应’，我们看到前两届进博会成为了药企绝佳的展示平台和合作契机。希望通过这次进博会，借力国家各项加速创新药在华上市的优先审评政策以及医保新政，让我们的创新疗法在国内上市不断提速，让越来越多的创新药在中国实现亚太首发乃至全球同步，让更多中国患者获益。”

在介绍艾伯维参展的三大亮点时，欧思朗说：“首先是犹如一座超级实验室的主展台的外观非常吸睛，同时多个全球领先的创新疗法将在进博会上首次亮相。其次是我们将在进博会上与多个政府机构、合作伙伴进行战略合作签约仪式，展示合作共赢姿态。我们期待与各级政府及合作伙伴，在中国构建开放式、多层次、立体的医疗创新生态圈，并与各界携手，为‘健康中国2030’，为彼此共同的健康目标奋进。最后是我们的公共防疫专区展台，将以‘疫路有艾 风雨同行’为主题，展示我们在全球及中国的‘战’疫成果。”

借助政策“东风” 推动中国医疗行业发展

“中国不断推进的医改及‘健康中国2030’，正在给包括艾伯维在内的全球企业释放巨大的市场机遇。从中国医保目录动态调整机制的建立，到临床急需境外新药加速审评等新政的出台，中国市场正加速与国际市场接轨。我们将借助这些政策的‘东风’，加速引入创新药产品。争取在未来五年内，在中国实现创新产品与适应症的亚太首秀甚至全球首发，尤其在我们擅长且专注的免疫、肿瘤、眼科等复杂且棘手的疾病领域，满足患者未被满足的需求。我们热切期待在中国取得的成功，能成为外企在华发展的典范，从而吸引更多外企进入中国。”欧思朗表示。

“第三届进博会是疫情防控常态化下，在中国举办的一场重大国际经贸活动，将展现中国的高水平疫情防控和经济极强的韧性，向世界和在华发展的企业传递了重要信心。今年‘战’疫期间，中国展示了负责任大国的作为和担当，让跨国企业坚定了深耕中国的信心。我们坚信，中国开放新格局能为跨国企业提供新动能，创造新机遇。”欧思朗说，“本届进博会将开启‘国内国际双循环’大门，为全球经济复苏注入动力。中国市场对我们的吸引力越来越大，我们将继续拥抱‘中国机遇’，助力‘双循环’经济格局，不仅致力于将更多全球领先的创新产品和疗法尽快带入中国，还期待与产业链、资本链、创新链上的合作伙伴一起携手前行，推动中国医疗行业发展，惠及更多中国患者。”

构建医疗创新生态圈 助力中国医疗健康产业升级发展

欧思朗认为：“中国一直以来是我们在全球的重要市场。在产业升级和‘健康中国2030’的指引下，中国医药市场焕发蓬勃生机与活力，中国市场加速与国际市场接轨，艾伯维临床急需创新疗法的上市也不断提速进入中国，目前已几乎与全球同步。我们希望在不久的将来，得益于中国的各项创新政策和巨大的市场潜力，艾伯维中国能成为艾伯维海外的第一大市场。”

“我们始终抱着合作共赢的姿态，谋求与各级政府及合作伙伴，在中国构建开放式、多层次、立体的医疗创新生态圈”欧思朗说。

“另外，中国也是人才发展的闪耀舞台，我们在中国目前有超过1500名员工，秉持创新、成长、关怀的人才理念，将随着中国业务的高速发展，在不断加速引入更多卓越本土人才的同时，也致力于为员工提供学习、成长的平台。因为员工的发展也将伴随着公司的发展，成为公司创新与发展的重要内核。”他表示。

最后，欧思朗说：“医药创新的含义越来越丰富多元，从产品到政策、平台甚至生态圈，以不断满足人民的健康医疗需求，形成推进‘健康中国2030’战略目标的重要驱动力。我们希望以全球的商业规模与影响力，引领行业造福中国，助力中国医疗健康产业的升级发展。”