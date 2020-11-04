北京昨日零新增 市卫健委提示：骑共享单车需注意这几点

人民网北京11月4日电 据北京市卫健委消息，11月3日0时至24时，北京无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

当前全球疫情仍处于持续蔓延状态，需要市民朋友继续做好个人防护，注意手卫生。在骑共享单车出行时应注意以下几点：一是可准备酒精棉片擦拭单车把手、车座等部位，或者戴一次性手套骑车，如手套为重复使用，应及时清洗；二是保持手卫生，接触公共物品和部位后及时洗手，洗手时使用洗手液或肥皂，流水清洗，或用免洗手消毒剂。不确定手是否清洁时，避免用手接触口鼻眼；三是骑行时不随地吐痰，口鼻分泌物用纸巾包好弃置于垃圾箱内。四是骑行和等待时，尽可能与他人保持1米以上的社交距离，如果难以避免近距离接触，可佩戴口罩。天气转冷，早晚温差大，骑行时要注意增添衣物，避免着凉感冒。