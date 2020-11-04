新疆疏附县和阿克陶县启动第四轮全民核酸检测

新华社乌鲁木齐11月3日电（记者潘莹、李志浩）11月3日，记者从新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开的疫情防控工作新闻发布会上获悉，喀什地区疏附县将于11月4日启动第四轮全员免费核酸检测工作。同时，克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县已于11月3日启动第四轮全员免费核酸检测。

据喀什地区疾病预防控制中心副主任王希江介绍，疫情发生后，喀什地区分别于10月27日和10月31日完成第一、第二轮全地区核酸检测，期间还对集中隔离医学观察人员进行了多次核酸检测。此前通报的疏附县确诊病例和无症状感染者均是通过核酸检测主动筛查发现的。从11月1日开始，喀什地区启动了第三轮全员免费核酸检测。截至11月3日18时，喀什地区第三轮全员免费核酸检测已全部完成，除从隔离医学观察人员中筛查出与疏附县站敏乡相关联的116人呈阳性外，其余人员均为阴性。为了尽快控制疫情，疏附县将于11月4日启动第四轮全员免费核酸检测工作。

克孜勒苏柯尔克孜自治州（简称“克州”）卫生健康委党组书记王良森表示，克州分别于10月27日、10月31日完成了第一轮和第二轮全员免费核酸检测。在第二轮核酸检测中，阿克陶县与疏附县相邻的喀热开其克乡和皮拉勒乡发现无症状感染者15例。此后于11月1日起，对阿克陶县开展第三轮全员免费核酸检测。截至3日0时30分，阿克陶县完成了第三轮全员免费核酸检测，检测结果均为阴性。针对当前秋冬季疫情防控形势的复杂性，从11月3日起，阿克陶县启动了第四轮全员免费核酸检测。