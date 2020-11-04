新疆喀什新增确诊2例无症状感染者116例 疏附将第四轮全员核酸检测

中新网乌鲁木齐11月3日电 (记者 孙亭文 赵雅敏)新疆喀什地区疾控中心副主任王希江3日晚间通报称，11月2日24时至3日20时30分，喀什地区新增确诊病例2例，均为无症状感染者转确诊；新增无症状感染者116例，全部来自接受隔离医学观察人员，均与疏附县站敏乡相关联。截至11月3日20时30分，喀什地区现有确诊病例64例，无症状感染者330例。

11月3日晚间，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开第八场新闻发布会，通报新疆疏附县、阿克陶县最新新冠肺炎疫情和疫情防控工作情况。

王希江表示，根据新冠肺炎病毒传播规律，从感染病毒到能被检测出来有一定时间间隔，为确保全地区各族群众身体健康和生命安全，喀什进一步加大了核酸检测力度和频次。截至11月3日18时，第三轮全员免费核酸检测已全部完成，除从隔离医学观察人员中筛查出与疏附县站敏乡相关联的116人呈阳性外，其余人员均为阴性。

他说，此次新发现的无症状感染者全部来自隔离医学观察人员。无症状感染者在潜伏期没有明显的临床症状，核酸检测是确认感染者的“金标准”，也是发现、识别无症状感染者最重要的手段，本着对各族群众高度负责的态度，也为了尽快控制疫情，喀什地区将于11月4日启动疏附县第四轮全员免费核酸检测工作。(完)