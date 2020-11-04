吃素是很多人的养生保健理念。素食主义者分为蛋奶素、纯素等类型：蛋奶素是不吃肉，但吃蛋、奶等动物制品；而纯素是蛋奶制品都不吃。临床发现，部分素食者会出现不同程度的神疲乏力、少气懒言、食欲下降、失眠健忘、腹泻等脾胃虚弱问题。从中医养生角度讲，吃素不当会导致脾虚。

《黄帝内经》有言：“五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充”，表达了均衡饮食对人体健康的重要性。从这个角度看，素食者舍弃了“五畜”等食物，营养素是有所欠缺的。从食物性味上讲，荤食相对以中性、温性居多，以至于民间有“多吃肉上火”的讲法，多吃肉容易便秘、口臭、长痤疮等；素食则相对以中性、凉性的居多，反而能对抗上火的表现，如便秘等。普通人荤素均衡，不太容易出现寒热的问题，素食者则可能因为常吃蔬果导致寒凉过剩、温热不足而引发脾胃问题。医家有云：“十胃久寒”，意思是说，十个生胃肠病的人就有九个是脾胃虚寒的，体质本身就虚的人再经常吃素食，会让脾胃变得更脆弱。

根据《2016中国居民膳食指南》的描述，素食者蛋白质的利用率明显低于非素食者，也容易缺乏欧米伽3、维生素B12、维生素D、铁、钙、锌等六种营养素，而缺乏这些物质所对应的症状就包括了失眠、健忘、骨质疏松、食欲差、易疲倦、伤口愈合慢等表现，与传统医学的“脾胃虚弱”有非常多的吻合之处。

如果长期吃素，已经对脾胃造成了伤害，可尝试以下方法调理：1.药物治疗。胃口不佳、神疲乏力的应服用香砂六君丸；容易腹泻的用参苓白术散；睡眠不好的用归脾汤；怕冷的用理中丸、小建中汤。2.运动治疗。中医有“脾主肌肉”的说法，锻炼肌肉有助加强脾胃运化。推荐有氧运动和力量锻炼，如快走、慢跑、骑脚踏车、打太极拳、做八段锦、深蹲、俯卧撑、引体向上等。3.心理治疗。中医常说，“忧思伤脾”“胃不和则卧不安”，日常要保持心情愉悦，养成早睡早起的好习惯。▲