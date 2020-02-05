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BBC长期吃素让智商变低报道遭质疑

微生物学家：观点过时误导公众

2020年02月05日08:29 来源：科技日报

英国广播公司（BBC）网站近日发表的一篇报道，掀起了“素食主义”者的抗议以及微生物学家们的广泛讨论。该文章认为，素食缺乏大脑需要的多种重要营养元素，长期纯素食毫无疑问会影响人的智力。但微生物学家反驳了这篇报道，认为其观点是基于早已过时的研究，而这样误导公众是不负责任且危险的。

“素食主义”是新千年增长最快的趋势之一。据BBC这篇文章称，统计显示，目前全球的素食者大约能达到3.75亿之多。美国的“素食主义”者在2014年到2017年之间增长了6倍，而印度的主流饮食自公元前6世纪以来就是素食。

BBC的报道追溯我们的祖先，认为是吃肉让我们变得人性化或更聪明，并发出疑问：纯素食这种饮食上的“缺陷”，究竟是否会“影响纯素食者的思考能力”？因为其认为素食难以人为地添加营养，而长期纯素食者的大脑健康，一直以来都成为健康研究领域的一大难题。虽然部分素食者可能会服用营养补充剂，但专家表示，从实际情况出发，无法期望所有人都会科学合理的摄入营养补充剂。

其中，牛津大学生物学家纳森·科弗纳斯认为，最近植物替代饮食的转变，十分令人担忧。他表示：“素食会导致B12和铁缺乏，毫无疑问这会影响你的智力。”

这篇报道不但令“素食主义”者不满，也掀起了微生物学家们的讨论。有学者已经发表了不同的声音，认为其观点是基于过时的研究，并以英国《自然》杂志上发表的一项最新研究对此提出了反驳——该研究认为，是更高质量的饮食（包括肉类），通过烹饪得到了改善，再加上直立行走，助长了大脑体积的增长。换句话说，原始人类并不是靠吃肉变得聪明，而是人类生活方式的改变促进了大脑的生长。此外，B12的缺乏，不只是素食者的问题，而是目前整个人类群体都普遍缺乏B12。（记者张梦然）

(责编：许心怡、许晓华)


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