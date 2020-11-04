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远离肾结石，多吃柠檬管用吗？

2020年11月04日05:12 来源：广州日报

专家：许可慰，“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”、中山大学孙逸仙纪念医院党委副书记兼副院长、泌尿外科副主任，泌尿系结石专科主任

许多肾结石患者经常困惑：多吃柠檬能预防肾结石吗？这要先看肾结石是什么成分！

肾结石有30多种成分，草酸钙结石最常见，预防它要多吃富含柠檬酸也就是枸橼酸的柑橘 、柠檬，少吃草酸盐食物。

预防尿酸结石，多吃富含柠檬酸的食物也有帮助，但更重要的是控制好血尿酸，控制海鲜、肉类等高嘌呤食物的摄入，养成健康的生活习惯。特别提醒，对磷酸镁铵结石，吃再多柠檬也没什么用！

预防肾结石，请多喝水吧，成年人每天要喝2000-3000毫升水，远离肾结石，你可以的！

（广州日报全媒体记者任珊珊 通讯员张阳、林伟吟）

(责编：许晓华、李轶群)


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