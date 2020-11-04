久咳不愈，竟是槟榔误入气道3年

近日广州市第一人民医院（华南理工大学附属第二医院）呼吸与危重症医学科接诊了一位来自肇庆的罗阿姨，导致她久咳不愈好几年的，竟是一颗误入气道3年的槟榔。

3年前吵了一架 槟榔在气道扎根

罗阿姨这几年来一直时不时咳嗽，除此之外没有其他症状，辗转几家医院都被诊断为支气管炎，但按支气管炎治疗就是不见好转。这次因为发烧，在当地医院肺部CT发现明显炎症伴有阴影，通过支气管镜确认气道存在异物，并且已经生出肉芽，取出困难，于是来到广州市一医院就诊。

该院呼吸与危重症医学科魏树全副主任医师仔细询问了患者病史和个人生活经历，罗阿姨联想到3年前和家人一次吵架时，口中还嚼着槟榔，想起来可能是当时情绪激动槟榔呛入气道，但是由于当时没有明显不适，便没有理会，后来不间断咳嗽也没有想到是这个原因。

通过纤维支气管镜，该院呼吸与危重症医学科主任医师赵子文团队仅用10分钟便为罗阿姨取出了气道异物——果真是槟榔！术后，罗阿姨很快退了烧，肺部炎症缓解，身体逐步恢复。

进食切勿谈笑风生 误吸异物及时就医

赵子文介绍，每年呼吸与危重症医学科都会接诊不少气道异物患者，取出过各种各样稀奇古怪的异物，包括牙齿、钢珠、鸡骨头、壳类、笔帽……

他提醒，食道和气管仅“一墙之隔”，当口含食物及其他东西的同时，在高谈阔论大笑间，气管入口的“盖子”——会厌软组织处于打开状态，很有可能使东西“误入歧途”，进入气道。

老人和小孩尤其要多注意，老人反应比较慢，身体机能下降，协调性比较差，吞咽功能也较差，吃东西或者嘴巴有食物的情况下尽量不要做其他事情分神。

而孩子比较好动，好奇心强；有的孩子喜欢边玩边吃，或就餐时哭泣，这些情况下都很容易发生气管异物。

魏树全提醒，不管大人小孩，吃饭的时候都要细嚼慢咽，认真吃饭才能规避异物误入歧途。

赵子文提醒，气道异物病情的严重程度与异物的种类、异物的位置及气道阻塞程度等有关。如果不慎误吸异物到气管里，及时咳嗽可以咳出来最好，但是不建议强行咳出来，这样容易损伤气道。如果明显感觉有异物呛入，建议也要及时就医治疗。

（全媒体记者张青梅 通讯员储洁雅、魏星）