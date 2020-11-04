秋季是干燥综合征高发时节 出现这些症状你要注意啦

天气转凉，不少人出现了口唇起皮、眼睛干涩、口渴难忍、皮肤干燥等不适症状。一般的干燥症状可通过增加饮水量、减少进食辛辣刺激的食物、使用加湿器等方式缓解。但还有一类干燥症状不仅持续性存在，且“干燥”程度逐渐加重，甚至出现发热、牙齿脱落、关节痛、皮疹等症状，此时需要警惕患有干燥综合征的可能。

干燥综合征是一种慢性自身免疫性疾病，尤其偏爱40岁以上的中老年女性。男女患者比为1:9~1：20。在我国，干燥综合征患病率约为0.29%~0.77%，但在老年人群中可达3%~4%。由于早期症状不典型且缺少特异性，干燥综合征极易被患者忽视，就诊时往往已发病较长时间，出现了一系列病理损害。

秋季是干燥综合征的高发时节，今天我们就一起来认识干燥综合征。

一、出现哪些症状要怀疑干燥综合征？

干燥综合征临床表现复杂多样，且缺少代表性。一般而言，若无明显诱因出现口干舌燥，无苔或少苔，进食饼干、馒头等干性食物时需用水帮助；或龋齿频发，牙齿破损，呈片状脱落；或反复出现单侧或双侧腮腺肿或眼睛干涩，色红，有沙粒进入眼睛所造成的磨砂感，眼泪分泌减少，或甚至无泪。上述症状如果持续存在三个月以上，且进行性加重，需要怀疑干燥综合征可能，尤其是对于40岁以上的中老年女性而言，更要警惕患有干燥综合征的可能性。

二、怀疑干燥综合征应该如何就诊？

干燥综合征属于风湿免疫科诊疗疾病，若怀疑患有干燥综合征，应该尽早到正规医院风湿免疫科就诊。一般需要在医师指导下抽血进行自身抗体、免疫球蛋白、补体、血沉等免疫相关检查，同时完善唾液腺超声、泪液分泌试验、眼表检查、唾液流率测定等影像学检查。风湿科医生会在综合症状体征及各项检查结果的基础上，做出最终诊断。

三、确诊为干燥综合征应该如何治疗？

干燥综合征整体预后较好，绝大多数患者仅有口干、眼干等干燥症状。治疗上，一般多采用人工泪液、人工唾液缓解干燥症状，也可以使用中医中药治疗，以养阴润燥、滋阴生津为原则，多能有效改善干燥症状，控制病情进展。对于极少数病情较重，合并有内脏损伤的干燥综合征患者，则需要使用激素或免疫抑制剂治疗。

四、日常生活中该如何预防干燥综合征？

预防干燥综合征应当从养成良好生活习惯开始。日常生活中，要保持口腔和眼部清洁，勤刷牙漱口，戒烟戒酒，减少使用手机、电脑的时间，给双眼充足的休息，同时规律作息，尽量不熬夜，坚持进行中小强度、间断性的身体锻炼，并保持愉快的心情，遇事要冷静，避免过度焦虑。

饮食上应避免进食辛辣刺激食物，减少食用烧烤、火锅、炸鸡等富含油脂、盐分的食物，可多吃薏米、银耳、百合、莲子、冬瓜、丝瓜、荸荠、梨、木瓜、蜂蜜以及绿叶蔬菜等甘凉滋润类食物，以及食鸡肉、鸭肉、淡水鱼等肉类。但烹饪方式应以清炒、炖煮为宜，避免油炸、煎烤。

此外，还应增加饮水频率，可随身携带水杯，或将麦冬、菊花等中药泡水后代茶饮，可增强滋阴生津作用。

（北京中医药大学东方医院风湿科 韦尼）