医保支付线上线下公平对待

11月2日，国家医保局公布《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》。《意见》明确，参保人在本统筹地区“互联网+”医疗服务定点医疗机构复诊并开具处方发生的诊察费和药品费，可以按照统筹地区医保规定支付。其中，个人负担的费用，可按规定由职工医保个人账户支付。提供药品配送服务的费用不纳入医保支付范围。各地可从门诊慢特病开始，逐步扩大医保对常见病、慢性病“互联网+”医疗服务支付的范围。

《意见》明确，对线上、线下医疗服务实行公平的医保支付政策。对于医疗机构申报的新增“互联网+”医疗服务价格项目，各地要加快受理审核，科学确定项目名称、服务内容、计价单元、收费方式等。定点医疗机构提供符合规定的“互联网+”医疗复诊服务，按照公立医院普通门诊诊察类项目价格收费和支付。发生的药品费用比照线下医保规定的支付标准和政策支付。

《意见》提出，支持“互联网+”医疗复诊处方流转。探索定点医疗机构外购处方信息与定点零售药店互联互通，有条件的统筹地区可以依托全国统一医保信息平台，加快推进外购处方流转相关功能模块应用，便于“互联网+”医疗服务复诊处方流转。探索开展统筹地区间外购处方流转相关功能模块互认，实现“信息和处方多跑路，患者少跑腿”。

《意见》要求，运用音频、视频等形式查验“互联网+”医疗服务接诊医生的真实性。医保部门应充分利用多种手段加强对定点医疗机构的监督检查，重点对虚构身份、虚假诊治、虚开药品、伪造票据等欺诈骗保行为进行查处，严肃追究相关违法违约责任。（首席记者叶龙杰）